× Erweitern Foto: Thomas Holstein Sommerschwuele Mainz

Die Sommerschwüle Mainz – der CSD der Rheinland-Pfälzischen Hauptstadt – wird vom Verein Schwuguntia organisiert. Die Geschichte der Sommerschwüle reicht bis ins Jahr 1993 zurück – damals fand der erste Mainzer Communityevent als lesbisch-schwules Grillfest auf dem Gelände der Alten Ziegelei in Mainz-Bretzenheim statt.

Foto: Tina Rodler / Schwuguntia e.V. Sommerschwüle Die Sommerschwüle kommt in der Innenstadt an – Impression aus 2014

Im Laufe der Jahre wurde das Fest weiter ausgebaut und der Erfolg der Sommerschwüle reichte weit über die Mainzer Grenzen hinaus. 2004 zog die Sommerschwüle dann in die Mainzer Innenstadt, zunächst in das Kulturzentrum KuZ mit seinem begrünten Außenbereich und 10 Jahre später auf den Gutenbergplatz. 2014 fand auch die erste CSD-Demo in Mainz statt.

Im vergangenen Jahr musste man sich Corona beugen: In Abstimmung mit der Stadtverwaltung fand der CSD erstmals nicht in der gewohnten Form statt; lediglich eine Menschenkette unter Einhaltung der Abstandsregeln sorgte 2020 für queere Sichtbarkeit.

Unter der nach wie vor angespannten Pandemiesituation hat Schwuguntia für die Sommerschwüle 2021 noch keine konkreten Pläne geschmiedet. Eine Online-Version wird vom Team nicht favorisiert:

„Aus unserer Sicht steht der Aufwand eines Online-Programms nicht im Verhältnis zum Nutzen, da wir nur die Community erreichen werden und damit auch keine Sichtbarkeit erzielen“, erklärt Florian Schlögel von Schwuguntia. „Daher werden wir recht spontan schauen, was geht und was nicht. Im Moment halten wir es für absolut nicht absehbar, wie die Situation im August sein wird“.

Zumindest hat man sich für eventuelle Aktionen schon einen Termin gesichert: Wenn der Verein etwas veranstaltet, wird das CSD-Wochenende das Wochenende des 7. August werden. Mehr Infos gibt’s also in den kommenden Monaten!

www.csd-mainz.de