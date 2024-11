Sonja Pikart – Halb Mensch

× Erweitern Foto: Stefan Joham SonjaPikart

Die Aachener Kabarettistin und Schauspielerin stellt sich in ihrem Solo-Stück der Welt von heute und begegnet dem apokalyptischen Alptraum mit schwarzem Humor, Selbstironie und viel Gefühl für tragikomische Nuancen. „Halb Mensch“ ist gleichzeitig eine U- als auch eine Dys-topie, aber beides macht bei Pikart Spaß. In einer schlimmverbesserten Welt begibt sich die Künstlerin auf die Suche nach den Wurzeln der Menschlichkeit und schaut (hoffnungsvoll?) in die Zukunft.

Das Stück feierte im Januar Premiere in Österreich und Sonja Pikart wurde dafür mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet.

23.11., Hofgarten Kabarett, Hofgarten Str. 1a, Aschaffenburg, 20 Uhr, hofgarten-kabarett.de