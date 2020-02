Sonnensound: Kick La Luna

× Erweitern Foto: Kick La Luna KickLaLuna

Mit einer gehörige Portion Sonnenwärme im Sound sind Kick La Luna die Vorboten des nahenden Frühlings und ihr „Gomera“-Programm bringt darüber hinaus auch noch jede Menge mediterranes Feeling der Hippie-Insel mit: Altbekanntes, Nagelneues, Feministisches Unerwartetes und Spanisches!

Ihr Motto lautet „tanze aus der Reihe“, und das ist angesichts ihres groovigen Sounds ganz wörtlich zu nehmen: Ihr Ethno-Crossover-Mix spielt mit Funk, Bossa-Soul, Latin und afro-kubanischen Rhythmen, dazu gibt’s sanfte A-capella-Passagen und knackige Bass-Riffs – das fühlt sich wohlig an!

Die Female World Music Combo kann man im März gleich zweimal im GAB-Land erleben: als Trio in Frankfurt und in voller Quintett-Besetzung in Darmstadt.

5.3., Die Fabrik, Mittlerer Hasenpfad 5 (Innenhof), Frankfurt, 20:30 Uhr

28.3., Bessunger Knabenschule, Ludwigshöhstr. 43, Darmstadt, 20:30 Uhr, www.kicklaluna.com