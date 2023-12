× Erweitern Foto: Peter Spencer, pexels.com Sparkling Silvester

Das WestinGrand Hotel lädt am Silvesterabend zu einer feinen Party in der Main Tapas Lounge, wo man beschwingt bei einem Glas Sekt mit Live-Musik von der JazzCafé Band und einem Mitternachtsimbiss ins neue Jahr gleiten kann. Noch glamouröser wird der Abend mit den beiden Dinner-Arrangements: Die Main Tapas Lounge bietet vor der Party ein Sparkling-Dinner mit einem opulenten Tapas-Büffet samt Begrüßungssekt, der Westin Club in der Sparkling VIP-Lounge ein edles 6-Gang-Dinner mit Begrüßungs-Champagner und passenden Weinen plus einem Glas Champagner zum Mitternachts-Anstoßen. Wer sich für eine der Dinner-Varianten entscheidet, nimmt automatisch an der Party samt Mitternachtsbüffet teil. Sparkling Silvester!

WestinGrand, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, Sparkling-Dinner oder Sparkling-VIP-Lounge-Dinner ab 19 Uhr, Party ab 22 Uhr, Infos und Reservierung über www.maintapaslounge.com/sparkling