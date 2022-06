SPICE – Opening verschoben!

× Erweitern Foto: Joel Bengs, unsplash.com, gemeinfrei

Der Start der Open Air Queer Sundown Session SPICE auf dem Rooftop des 25h-Hotels holpert in diesem Jahr ein wenig: Der geplante Start Ende Mai musste wegen schlechten Wetters ausfallen; zum geplanten Session am 3. Juli teilte das SPICE-Team um Mark Hartmann am 29. Juni auf Facebook mit:

„Leider kann die SPICE am Sonntag nicht stattfinden. Das 25h Hotel macht ab sofort keine ‚Tanzveranstaltungen‘ mehr auf dem Rooftop. Diese Nachricht haben wir selbst erst gestern erhalten. Wir versuchen gerade alles in unserer Macht stehende, damit wir für den Rest des Sommers eine alternative Open Air Location für unser Sonntagsevent finden“.

Checkt das Web für Updates!

Infos zur SPICE Session gibt's über die Pure-Gruppe auf Facebook