SPICE im Sommerwind

Die Queer Sundown Session der Pure-Crew kommt zurück: Am 29. Mai auf dem Rooftop des 25h-Hotels.

Ein Soundtrack aus elektronischen Beats vor der frühabendlichen Kulisse der Frankfurter Skyline, einen Drink in der Hand und gemeinsam mit coolen Leuten auf der Dachterrasse in den lauen Sommerabend driften – das ist die Idee der SPICE-Sessions der Pure-Crew um Mark Hartmann.

Am 29 Mai steigt die große Eröffnungsparty 2022 auf dem Rooftop des 25h The Trip Hotels im Frankfurter Bahnhofviertel. Für den korrekten Sound sorgt neben Mark Hartmann der DJ-Kollege Danny Ventura, vielen ebenfalls von der Pure-Party bekannt. Die SPICE Open Air Party findet nur bei gutem Wetter statt und es gibt keinen Vorverkauf: first come – first serve. Die nächste SPICE-Session steigt dann Anfang Juli.

29.5., 25h The Trip, Niddastr. 58, Frankfurt, 17 – 22 Uhr, schaut auf Facebook wegen Wetter und mehr Infos.