SPICE – Queer Sundown Session

Heiße Beats, coole Drinks, und endlich wieder ein regelmäßiges Get-together: Ab dem 13. Juni gibt’s all das jeden Sonntagnachmittag auf der Dachterrasse des stylish-urbanen 25h Hotels „The Trip“.

Event-Macher DJ Mark Hartmann sorgt mit Special Guests für den elektronisch-housigen Mittwipp-Soundtrack zum Wochenausklang. Am Grand Opening ist der allen PURE-Fans bekannte DJ Vim am Start.

Gefeiert wird nur bei gutem Wetter, und es gilt das Motto: first come, first serve – Tickets gibt’s also ausschließlich an der Abendkasse. Für den schnellen Check-in wird die LUCA-App empfohlen, natürlich reicht auch der klassische Gästezettel.

13.6., danach jeden Sonntag bei gutem Wetter, 25h The Trip Hotel, Niddastr. 58, Frankfurt, 17 – 22 Uhr