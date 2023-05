SPICE Queer Sundown Session

× Erweitern Foto: Hartmann

Der pralle Frühling ist die richtige Zeit für relaxte Outdoor-Sessions – genau richtig für den Sonntagstreff SPICE, der am 14. Mai seine Saison startet.

Für die acht SPICE-Sonntage im Sommer 2023 hat Macher Mark Hartmann eine neue Location klargemacht: Mitten in Frankfurt, am Mainufer mit Blick auf die Skyline liegt das Freigut-Schiff am Eisernen Steg auf der Sachsenhäuser Seite. Hier lässt sich’s gechillt mit einem Drink in der Hand in den Abend rutschen. Für den passenden housig-elektronischen Herzschlag sorgen die Frankfurter DJs Mark Hartmann und John Pacheco. Wichtig: Die SPICE findet nur bei gutem Wetter statt – also vorher den Himmel checken.

14.5., Freigut, Mainufer Eiserner Steg auf der Sachsenhäuser Seite, Frankfurt, 17 – 22 Uhr, Infos auf Facebook