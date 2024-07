SPICE: Sunday Sundown Session

× Erweitern Foto: CITYBEACH Rooftop / SPICE „SPICE-1“

Was gibt’s Schöneres, als einen verbummelten Sommer-Sonntag? Einen verbummelten Sommer-Sonntag im netter Gesellschaft, mit coolen Drinks, chilligen DJ-Sounds, Lümmeln im Liegestuhl mit Skylineblick und Füßen, die im Pool baumeln. Genau: SPICE, die Sunday-Sundown-Session der Pure-Clique, ist zurück! Nach einem etwas verhaspelt-verregneten Startversuch im Juni gibt’s am 7. Juli nun endlich das Grand Opening auf dem CITYBEACH Rooftop mitten in der Frankfurter City. Zum Opening sorgen an den Decks John Pacheco, Mark Hartmann und Le Skim für den richtigen Groove, zusätzlich gibt’s eine Special Guest Performance.

× Erweitern Foto: CITYBEACH Rooftop / SPICE „SPICE-2“

SPICE hat keinen Vorverkauf – hier gilt: First Come, First Serve. Einen kleinen Wermutstropfen gibt’s allerdings noch zu schlucken: Wegen der EM fällt die Session am 14 Juli aus, ab dem 21. Juli findet die SPICE dann regelmäßig jeden Sonntag statt – falls es nicht regnet. Am besten also am jeweiligen Tag die Social Media Accounts der SPICE checken.

7.7., CITYBEACH Rooftop auf dem Parkhaus Konstabler, Zugang über Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz und Töngesgasse 8, Frankfurt, 17 – 22 Uhr, weitere Termine: 21. und 28.7., bei gutem Wetter, www.facebook.com/PUREgayclubbing