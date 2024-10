Sportswear Night

× Erweitern Foto: LC Stuttgart SporttswearEagle

Zum vierten Mal verwandelt sich das Clublokal des LC Stuttgart für eine ganz besondere Party in ein dynamisches Mekka.

Am 2. November empfängt der Stuttgarter Lederclub im EAGLE zur Sportswear Party zwischen Socks und Sneakers.

Auch in diesem Jahr wird das Clublokal wieder passend zur Party im sporty look dekoriert und man kann bei coolen Beats entweder gemütlich socializen oder sich in der Sniff-Area vergnügen.

Freuen darf man sich außerdem auf einen Live-Act und eine kleine Überraschung. Die Sportswear Party wird unterstützt durch addiction Berlin und der Eintritt ist für Mitglieder des LC Stuttgart kostenfrei, alle anderen können eine Tagesmitgliedschaft an der Abendkasse für 8 Euro erwerben.

2.11., EAGLE Stuttgart, Mozartstr. 51, Stuttgart, 21 Uhr, www.lc-stuttgart.de