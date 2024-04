Spring View 2024

× Erweitern Foto: Alexander Deubl / Galerie Siedlarek „Siedlarek_AlexanderDeubl“ Alexander Deubl „Duality“, zu sehen in der Galerie Siedlarek

Neben dem Saisonstart der Galerien im September hat sich das Frühjahrs-Pendant „Spring View“ in den vergangenen Jahren vom Galerie-Geheimtipp zu einem kleinen Fahrgasse-Straßenfest mit den ansässigen Gastronomen und Geschäften entwickelt. Am Vorabend der Nacht der Museen laden die Galerien in und rund um die Fahrgasse zu Vernissagen mit junger und etablierter Kunst von Malerei über Skulptur bis zu Fotografie und digitalen Arbeiten.

× Erweitern Foto: Galerien Frankfurt Mitte „GalerienFrankfurtMitte-2024“ Die Galerist*innen der Galerien Frankfurt Mitte

In diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist die Galerie Anita Beckers in der Braubachstraße sowie die Galerie Schlieder Contemporary in der Berliner Straße; Schlieder Contemporary zeigt Peer Kriesels „FRTZNABSTRCTNS“ – typisch für den Berliner Künstler sind Fratzen, Übermalungen und „Wimmelbilder“. Im Jubiläumsjahr Caspar David Friedrichs scheint viele Künstler*innen die deutsche Romantik zu beschäftigen: So lautet der Titel der Gruppenausstellung in der Galerie „Der Mixer“ „Trust me, I’m Dreaming – Romantik 3.0“ und auch die Galerie Rothamel präsentiert eine Gruppenausstellung „Romantik im Kunstlicht“ mit Werken zeitgenössischer Künstler*innen, die sich mit Friedrichs Werk auseinandergesetzt haben – Traum- und Alptraumhafte Szenen entstehen.

Foto: Peer Kriesel „PeerKriesel_FRTZNABSTRCTN-744“ Foto: Marc Taschowski „MarcTaschowski_Marylin“ Foto: Galerie Rothamel „HiroyukiMasuyama_Kreidefelsen“

Dem setzt die Galerie Leuenroth „fast paradiesisch“ von Laura Eckert und Tanja Selzer entgegen: Malerei (Tanja Selzer) und Holzskulpturen (Laura Eckert) kreisen hier um das Thema Garden Eden. Ikonen greift auch der Maler Marc Taschowski auf, allerdings bewegen sich seine Werke zwischen Pop-Art, Surrealismus, Comic und Punk – die Ausstellung „Marilyn“ ist in der Galerie Mühlfeld + Stohrer zu sehen.

Foto: Kaya Blank „Kaya-Blank_SecondNature“ Foto: Laura Eckert „Laura Eckert_NN44“

Vielfältige künstlerische Positionen, Meet-And-Greet und Straßenfest-Atmosphäre – das ist der Spring View in der Fahrgasse.

3.5., Spring View der GALERIEN FRANKFURT MITTE, Fahrgasse, Frankfurt, ab 18 Uhr bis spät

4.5., geführter Rundgang durch die Galerien, Treff in der Galerie Maurer, 14 Uhr, Eintritt frei, www.galerien-frankfurt-mitte.de

Die Spring-View-Ausstellungen:

Galerie Maurer

Aja von Loeper „Silence of White”

Galerie Leuenroth

Laura Eckert und Tanja Selzer „fast paradiesisch“

Galerie Rothamel

„Romantik im Kunstlicht I“ (Gruppenausstellung)

Galerie Siedlarek

Alexander Deubl „Duality“

Galerie Mühlfeld + Stohrer

Marc Taschowsky „Marilyn“

Galerie Der Mixer

„TRUST ME, I'M DREAMING – Romantik 3.0“ (Gruppenausstellung)

Christel Wagner Galerie

Nikola Jaensch „Existenzielle Momente“

Galerie Greulich

Matthias Moravek „Polyscope“

Galerie Anita Beckers

Daniel Canogar „AT ANY GIVEN HOUR“ (verlängert bis 4. Mai)

„SCHÖNE NEUE WELT? KI – MACHT – KUNST“ (Gruppenausstellung ab 15. Mai)

Schlieder Contemporary

Peer Kriesel - FRTZNABSTRCTNS