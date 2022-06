Spuren im Sand

× Erweitern Foto: Dominik Mentzos Choreograf*innen: Michael Ostenrath, Anne Jung, Felix Berning, Kevin Beyer, Sam Young-Wright (v. l.)

Mit zwei abendfüllenden Stücken ist die Dresden Frankfurt Dance Company beim diesjährigen F*LAB Festival for Performing Arts vertreten; den Auftakt macht die Performance-Installation „Traces“, eine Choreografie von fünf Ensemble-Tänzer*innen.

Bereits im vergangenen September zeigte das Ensemble-Kollektiv Felix Berning, Kevin Beyer, Anne Jung, Michael Ostenrath und Sam-Young Wright „Traces“ in der Open Air Arena des temporären Sommerbaus in Offenbach. Das experimentell dynamische Stück spielt in einer artifiziellen, stellenweise an die Antike erinnernden Szenerie und verfolgt in einer überraschend erzählenden Struktur so etwas wie die Entstehung eines Gesellschaftssystems, geschaffen in urzeitlichem Sand und Staub. Die Musik stammt unter anderem von Terry Riley, der mit asiatischer und afrikanischer Trancemusik experimentiert und als wichtiger Vertreter der Minimalmusic gilt.

Am dem 30. Juni folgt die Frankfurt-Premiere von Jacopo Godanis Choreografie „With These Hands“; in Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern und dem Jazz- und Elektronik-Musiker Jan Bang geht es dann vor allem um Interaktion und Improvisation.

25. – 27.6. „Traces“, 30.6. und 1.7. „With these Hands“, LAB, Schmidtstr. 12, Frankfurt, zu “With these Hands” wird am 2. und 3.7. ein kostenloser, zweistündiger Community Dance Workshop angeboten an dem Laien, Anfänger*innen und Fortgeschrittene teilnehmen können, www.dresdenfrankfurtdancecompany.com