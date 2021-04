Bereits seit einigen Jahren sendet der unabhängige Radiosender Byte FM am dritten Samstag jeden Monats das Städel Mixtape – ein Radiofeature, das jeweils ein ausgewähltes Kunstwerk der Städelsammlung ausführlich vorstellt und mit einem passenden Soundtrack aus Pop, Hip Hop, Jazz und Klassik garniert.

Die monatliche Radiosendung ist seit Dezember vergangenen Jahres auch als Podcast über die gängigen Streamingdienste und auf der Website des Städel Museums zu hören; auf der Städelseite kann man sich zusätzlich in die digitale Sammlung des Museums einklicken, das Bild ansehen und kunst- und kulturhistorische Hintergrundinfos zum jeweiligen Werk via Audio- oder Videoguide erfahren.

Mittlerweile hat sich auf der Städelseite bereits eine kleine Podcast-Bibliothek angesammelt; unser Tipp: Die erste Ausgabe des Features zu Max Beckmanns „Selbstbildnis mit Sektglas“. Im 1919 entstandenen Bild inszeniert sich Beckmann mit Zigarre und Schaumwein als Dandy – doch ist es wirklich eine glamouröse Szene die wir sehen? Beckmanns Gesichtsausdruck ist angespannt, die Körperhaltung verkrampft, sein Lächeln gequält.

Beckmann ist gezeichnet von Kriegstrauma, Isolation und Düsternis. Als passender Soundtrack zum Bild werden Stücke wie die raue Coverversion von „I just don’t know what to do with myself“ der White Stripes, Erwin Schulhoffs „Symphonia Germanica“ bis hin zur melancholischen „Campagne Supernova“ von Oasis eingespielt.