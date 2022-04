St. Kilian: Whisky aus dem Odenwald

× Erweitern Foto: St. Kilian Distillers

Ja, richtig gelesen: Mitten im Odenwald befindet sich die traditionsreiche Whisky-Destillerie St. Kilian. Andreas Kreser erklärt die historischen Hintergründe und gibt Einblicke in die Kunst des Whiskybrennens.

Whisky wird in der Regel mit Irland oder Schottland in Verbindung gebracht; dabei liegt der Ursprung des Whiskys genau genommen in Nahen Osten, richtig?

Es wird angenommen, dass die Kunst der Destillation aus dem asiatischen Raum in den Nahen Osten kam und dann durch die Kreuzzüge ihren Weg in die Klöster Irlands und Schottlands fand. Über die Jahre hat sich Whisky global etabliert, unterscheidet sich allerdings regional.

Schreibt man den irischen und amerikanischen Whiskey in Regelfall mit „e“; so schreibt man im Schottischen den Whisky Regelfall ohne „e“ (Whisky). Dieser Unterschied ist historisch begründet, man wollte irischen Whiskey qualitativ von schottischem Whisky abgrenzen und durch die vielen irischen Einwanderer in die USA hat sich diese Schreibweise auch in den Vereinigten Staaten durchgesetzt.

Doch auch in der Art und Weise der Herstellung gibt es je nach Region Unterschiede. Für den berühmten Scotch Single Malt Whisky nutzt man ausschließlich gemälzte Gerste, Hefe und Wasser. Das durch Fermentation entstandene Bier wird zweimal destilliert. Dies steht im Gegensatz zum irischen Whiskey, welcher dreimal destilliert wird. St. Kilian arbeitet nach dem schottischen Prinzip. Unsere Pot-Still Brennblasen wurden aus Kupfer in Schottland von Hand gefertigt, auch unsere Washbacks – für einen intensiveren Geschmack aus Holz gefertigt – stammen aus Schottland.

Foto: St. Kilian Distillers

Neben der schottischen DNA wurde die Bandbreite deutscher Ingenieurskunst genutzt, um einen unverwechselbaren Charakter zu kreieren. Dies spiegelt sich auch in der Experimentierfreude wider: Während man in Schottland – durch strenge Regeln – auf wenige Fassarten beschränkt ist, kann St. Kilian deutlich innovativer und kreativer arbeiten. Aktuell haben wir über 290 verschiedene Fassarten unter den circa 8.500 Fässern, dies reicht weit über die standardmäßig verwendeten ex-Bourbon, beziehungsweise ex-Sherry Fässer hinaus. Wir nutzen zum Beispiel eine Vielzahl von Fässern mit verschiedenen Vorbelegungen (Süßweine, regionale Weine, Liköre), Fässer verschiedener Größen (von 20 bis 700 Liter) sowie Fässer aus ungewöhnlichen Hölzern wie Akazie, Maulbeerbaum oder Schweizer Birnbaum.

Dass ihr mitten im Odenwald Whiskys herstellt, entspringt einer ähnlichen Tradition; wie ist St. Kilian entstanden?

Nach Überlieferungen gelang ihm dies, indem er das „Wasser des Lebens“, den Vorläufer des heutigen Whiskys herstellte. Der heidnische Frankenkönig Gosbert war von dem Geschmack derart angetan, dass die drei Mönche die Region christianisieren durften, sofern sie weiterhin das alkoholische Getränk produzierten.

Die irische Master Distiller Legende David F. Hynes, ehemaliger Direktor der Brennereien Kilbeggan und Connemara, übernahm die Planung unserer Destillerie und brachte so die Jahrhunderte alte Tradition der Whiskyherstellung nach Deutschland.

× Erweitern Foto: St. Kilian Distillers

Was macht einen Whisky zu einem guten Whisky?

Das ist natürlich in erster Linie eine persönliche Frage des Geschmacks. Dennoch kann man verschiedene Qualitätsmerkmale beziehungsweise Qualitätseinflüsse festmachen: Generell gilt – wie auch in vielen anderen Bereichen: Die eingesetzten Rohstoffe bestimmen den Geschmack sowie die Qualität. Beim Whisky ist zudem die Brennanlage ein wichtiger Bestandteil. Das sogenannte Pot-Still Brennverfahren in Kupferbrennblasen sorgt für den besonderen Whisky-Charakter, die Fassauswahl gibt die Geschmacksnuancen. Hier ist es besonders wichtig, qualitativ hochwertige Fässer ohne Fehlnoten zu verwenden. Gerade bei Wein- oder Sherryfässern ist uns der persönliche Austausch und Bezug zu den Winzern wichtig, um hochwertige Fässer zu erhalten. Auch spielt der Ort der Lagerung eine wichtige Rolle. Unsere Whiskys reifen in ehemaligen NATO Bunkern. Diese bewachsenen Lagerstätten inmitten des Odenwalds garantieren optimale Lagerbedingungen.

Was sind eure derzeitigen Highlights?

Als größte deutsche Whiskydestillerie konnten wir mit unseren Abfüllungen schon zahlreiche internationale Preise gewinnen und begeistern regelmäßig Whiskyexperten und Einsteiger gleichermaßen. Größter Erfolg bisher war die Auszeichnung der Signature Edition Four als Whisky des Jahres bei der London Spirits Competition 2020 sowie die Auszeichnung Whisky des Jahres für die Signature Edition Eight bei den China Wine & Spirits Awards. Jede Abfüllung unserer Signature Edition Serie zeichnet sich durch eine individuelle Fasszusammensetzung aus und ist in limitierter Auflage verfügbar. Bei der Jubiläumsausgabe - der Signature Edition Ten – haben wir zudem verschiedene Malzsorten verwendet, um hier ein besonderes Geschmackserlebnis zu erzeugen.

Neben der Signature Edition kreieren wir noch die Bud Spencer und Terence Hill Whiskys, unsere Heavy Metal Edition, Liköre auf Basis unseres Destillats sowie exklusive Sondereditionen. Zudem kann man sich bei uns den Traum des eigenen Whiskyfasses verwirklichen: Wir bieten eine Vielzahl verschiedener 30-Liter Fässer, welche nach der Lagerdauer von drei Jahren fassstark abgefüllt werden.

× Erweitern Foto: St. Kilian Distillers

Ihr bietet auch Führungen und Tastings an?

In den vergangenen Monaten haben sich unsere Online Whisky Tastings größter Beliebtheit erfreut. Bei den regelmäßig stattfindenden Tastings, bekommen die Teilnehmer ein Probierset nach Hause geschickt und können dann bequem über youtube das Tasting genießen. Zu jedem Tasting laden wir einen Stargast, wie zum Beispiel den Gitarristen der Heavy Metal Band Grave Digger Axel Ritt oder den Whisky-Autor Dr. Heinz Weinberger, ein, welcher spannende Einblicke in den jeweiligen Bereich gibt. Darüber hinaus erfahren die Zuschauer alles über die Herstellung von Whisky.

Wer dies jedoch hautnah erleben möchte, kann eine von drei Touren bei uns in Rüdenau bei Miltenberg am Main, buchen. Je nach Vorwissen und Interessen bieten die drei Touren Einblicke in die Whiskyherstellung und ermöglichen die Verkostung verschiedener Whiskys, teils auch direkt aus dem Fass.

St. Kilian Distillers, Hauptstr. 1 – 5, Rüdenau, St. Kilian gibt’s deutschlandweit im Spirituosenhandel und im hauseigenen Onlineshop; auf der Website findet man auch Termine für Führungen und Whisky-Tastings, www.stkiliandistillers.com