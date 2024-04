STADTRADELN 2024 Frankfurt ist dabei!

× Erweitern Foto: Umweltamt Frankfurt, E. Krumpholz Stadtradeln Blick auf das neue Europaviertel und die Skyline von Frankfurt vom Rebstockpark aus

Mitmachen, Kilometer sammeln, CO 2 sparen und gewinnen: Die Stadt Frankfurt beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der internationalen Klima-Bündnis-Kampagne für umweltfreundlichen Stadtverkehr. Vom 1. bis 21. Mai können Frankfurter Radfahrer*innen am STADTRADELN teilnehmen – die Anmeldung startet im April. Fahrrad statt Auto – das ist die zentrale Botschaft von STADTRADELN. Möglichst viele Menschen sollen so für den Umstieg aufs Fahrrad im Alltag begeistert werden. Und wer jetzt schon regelmäßig das Fahrrad nutzt, kann sich selbst überraschen – meist legt man pro Woche mehr Kilometer zurück, als man gedacht hätte. Ab April können sich alle Frankfurter*innen über die STADTRADELN-Website für die diesjährige Kampagne anmelden. Es treten immer Teams ab zwei Personen an, oftmals stellen Schulen, Vereine oder Firmen eigene Teams; wer allein radelt, kann sich einfach einem bereits registrierten Team anschließen. Mit der offiziellen STADTRADELN-App kann man dann die gefahrenen Kilometer ganz einfach tracken oder auf der Website eintragen. Teilnehmen können alle, die in Frankfurt leben. Und da viele Aktionen als Wettbewerb besser funktionieren, gibt’s auch beim STADTRADELN eine Preisverleihung als Anreiz, zum Beispiel für die Personen, die die meisten Kilometer gefahren sind oder die meisten Einzelfahrten unternommen hat. STADTRADELN verfolgt zwei Ziele: Zum einen die vielfältigen Möglichkeiten zu erleben, die Fahrradfahren im Gegensatz zu Autofahren in der Stadt bietet; zum anderen geht es dabei natürlich auch um Klimaschutz: 2021 entstanden in Deutschland etwa 146 Millionen Tonnen CO 2 -Emmissionen durch motorisierten Verkehr – 19% davon entfielen auf innerörtlichen PKW-Verkehr. Wenn nur ein Fünftel dieser Strecken mit dem Fahrrad statt dem Auto gefahren werden würde, könnten etwa 5,6 Millionen Tonnen CO 2 vermieden werden.

STADTRADELN 2024 vom 1. – 21.5., Anmeldung ab April über www.stadtradeln.de