Music sounds better with you – und cruisen klappt besser mit treibenden Beats. Ab sofort lädt der Stall, Frankfurts Men-only Cruising-Bar, regelmäßig DJs hinter die Bar, die mit abwechslungsreichen House-Sounds und härteren Beats für Stimmung sorgen; am 29.2. ist DJ Tommy Li am Start. Checkt das!

29.2., Stall, Stiftstr. 22, Frankfurt, 22 Uhr, www.stall-frankfurt.com