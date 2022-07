× Erweitern Foto: Sharen Bradford

Das New Yorker Complexions Contemporary Ballet gastiert im Juli in der Alten Oper Frankfurt mit ihrem furiosen Tanzstück „Star Dust“ – eine Huldigung an den Popstar David Bowie und die Musik von Johann Sebastian Bach.

Die angesagte Truppe verbindet eins: die Liebe zu David Bowie. Und ähnlich wie bei der britischen Popikone verschmelzen auch beim Complexions-Ensemble verschiedene (Tanz-)Einflüsse zu einem neuen kompromisslosen Mix aus Techniken, Stilen und Kulturen. Gegründet von Dwight Rhoden und Desmond Richardson, zwei ehemaligen Solisten der berühmten Alvin Ailey Company, ist das Complexions Contemporary Ballet an sich schon Diversität: Egal ob Mann oder Frau, egal welche Körpergröße oder Hautfarbe – hier sind Ausnahmetänzer*innen aus der ganzen Welt dabei.

× Erweitern Foto: Sharen Bradford

Das Stück „Star Dust – From Bach to Bowie“ ist zweigeteilt: Für „Star Dust“ wurde zu elf Bowie-Songs eine Choreografie erarbeitet, die den schillernden Facetten des Popstars huldigen. Im zweiten Teil „Bach 25“ zeigt die Company technische Perfektion und choreografische Eleganz zu meisterhaften Kompositionen von Johann Sebastian Bach und seinem Sohn Carl Philipp Emanuel Bach. Die perfekte Mischung aus zeitgenössischem Tanz und klassischem Ballett.

12. – 16.7., Alte Oper, Opernplatz, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.alte-oper.de