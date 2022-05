Starke Stangen in Pink und Grün

× Erweitern Foto: Lorey / Kilner

Im Mai erlebt der Rhabarber seine Hochsaison: Ob als Kuchen, Kompott oder Sirup sind die pink-grünen Stangen erfrischende Frühlingsboten. Bei Lorey findet man die richtigen Backformen, Karaffen und Einmachgläser, um den Rhabarber-Auftritt stilvoll zu präsentieren.

Wer wusste, dass Rhabarber wie Artischocken und Spargel kein Obst ist, sondern ein Stangengemüse? Wir nicht. Und ähnlich wie der Spargel ist auch die Rhabarberzeit begrenzt: Von April bis zum 24. Juni, dem Johannistag, hat er Saison. Beliebt ist das Rhabarber-Kompott, die Stangen mit ihrem charakteristisch leicht säuerlichen Geschmack lassen sich aber auch wunderbar zu einer Tarte verarbeiten; die pinken und grünen Rhabarberstangen kann man dafür mit etwas kreativem Geschick zu tollen geometrischen Mustern auf dem Tarteboden arrangieren – viel zu schade, um unter einer Schicht Streusel zu verschwinden.

Lorey empfiehlt dafür die klassische Tarteform der französischen Firma Pillivuyt oder – wer kleine Küchelchen für ein Picknick backen möchte – die Mini-Tarteförmchen von LeCreuset.

Tipp: Aus den Rhabarber-Schalen lässt sich ein leckerer Sirup zubereiten, der aufgegossen mit Sprudel oder anderen prickelnden Getränken zum erfrischenden Frühlingsboten-Drink wird. Besonders toll lässt der sich im Vintage Getränkespender von Kilner oder in der ovalen Karaffe von Eisch servieren.

All das plus eine große Auswahl an Trinkgläsern, Karaffen, Getränkespendern, Tarte- und Kuchenformen und Einmachgläsern findet man natürlich bei Lorey.

Lorey, 1. Etage MyZeil, Zeil 106, Frankfurt, www.lorey.de

× Erweitern Foto: Lorey

Und hier das Tarte-Rezept

Teig

150 g Butter

100 g Zucker

225 g Mehl

In eine Schüssel geben und so lange vermengen, bis eine krümelige Masse entsteht. Der Teig reicht für eine 26er- als auch eine 24er Tarteform oder auch eine entsprechende eckige Form – je kleiner, desto dicker wird der Teig. ¾ des Teigs in die gefettete Backform geben und gleichmäßig als Boden verteilen, aus dem restlichen Teig den Rand formen.

Rhabarber

Am besten über Nacht, aber mindestens eine Stunde vorher klein schneiden und mit 50 g Zucker und Zitronensaft sowie Zitronenschalenabrieb gut vermengen und abgedeckt ziehen lassen.

Topping

50 g dunklen Zucker und ein wenig Vanillemark darüber verteilen.

Im Backofen bei 180 Grad 30 – 40 Minuten backen, bis der Kuchen goldbraun wird, eventuell mit Folie bedecken, falls er zu dunkel wird. 45 Minuten auskühlen lassen, vorsichtig entnehmen.

Lauwarm schmeckt er am besten!

Das leckere Rezept ist ein wenig abgewandelt von @dasknusperstuebchen.