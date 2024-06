Stilsicher, sportlich und smart

× Erweitern Foto: bjö „StoreLarsEisinger-1“

Ein Poloshirt, Chinos, eine schnittige Blouson-Jacke, ein Fishtail-Parka und ein Cap On Top – das ist der Look der britischen Mod-Szene, der sich seit den 1960er Jahren als smarter Dresscode jenseits modischer Eskapaden etabliert hat. In dieser Tradition steht seit fast 15 Jahren der Frankfurter Store Lars Eisinger. Hier findet man die klassischen Kollektionen von Fred Perry, der ersten britischen Sportswearmarke, die jenseits des Tennisplatzes getragen wurde. Heute achten Kenner beim ikonischen Poloshirt in dunkelblau, weinrot oder schwarz auf Details wie farbige Streifen an Bündchen oder Kragen. Je nach Saison gibt es das kurzärmelige Shirt auch in dezenten Farbnuancen – aktuell in Pudertönen wie Dark Caramel, Oat Meal oder Light Rust.

Ebenso britisch ist das Label Baracuta mit seiner legendären Harrington Jacke – das ist ein aus dem Golfsport stammender robuster, wasser- und winddichter Stoff-Blouson mit Stehkragen und kariertem Innenfutter; besonders fein in der Variante aus braunem Ziegenleder.

Komplettiert wird der Look im Store Lars Eisinger durch Chinos von Nudie Jeans und Trucker-Caps und Trilby-Hüte von Stetson. Toll sind die neuen Räume, in die der Store Lars Eisinger vor gut einem Jahr umgezogen ist: Mit weißen Wänden, Holzparkett, einer Ladentheke und ausgewählten Möbelstücken der 60er Jahren ergibt das eine gelungene Mischung aus Concept-Store, Herrenausstatter und Wohnzimmer.

Store Lars Eisinger, Brückenstr. 31, www.lars-eisinger.de