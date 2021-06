× Erweitern Foto: GFA Stonewall Riots Day

Am 28. Juni jähren sich die queeren Aufstände in der New Yorker Christopher Street zum 52. Mal; die Straßenkämpfe rund um die Bar „Stonewall Inn“ gelten als Ursprung der Pride-Bewegung und der heutigen CSDs („Christopher Street Day“).

Die Initiative „Grundgesetz für alle“ nimmt den Gedenktag zu Anlass, um auf die nach wie vor herrschenden Ungleichbehandlungen von LSBTIQ*-Menschen hinzuweisen und ihre Forderung nach Ergänzung des Art. 3 Grundgesetz Nachdruck zu verleihen.

Josefine Liebing, lesbische Aktivistin und Mitinitiatorin von „Grundgesetz für alle“ erklärt: „Wir haben viel erreicht und darauf können wir als queere Community wirklich stolz sein. Es bleibt aber noch viel zu tun, bis alle Menschen in diesem Land die gleichen Rechte haben“.

Chris Gaa, Initiator der bundesweiten Initiative „Grundgesetz für alle“ ergänzt: „Es braucht mehr als Regenbogenflaggen und bunt erleuchtete Stadien“. Er nennt als Beispiele für bestehende Diskriminierung, dass sogenannte „Homoheiler“ und ihre Konversationstherapien noch immer legal sind, homo- und bisexuelle Menschen noch immer kein Blut spenden dürfen, Zwangsoperationen an intergeschlechtlichen Babys noch immer Alltag sind, das Transsexuellengesetz noch immer nicht den Bedarfen entspricht und das Adoptionsrecht noch immer lesbische Mütter benachteiligt.

„Diskriminierung in der Gesellschaft und per Gesetz ist noch immer Realität für Millionen von Menschen in diesem Land. Dies muss ein Ende haben. Darum unsere Forderung nach einer verantwortungsvollen Annahme dieser Themen sowie eines verlässlichen Schutzes der sexuellen und geschlechtlichen Identität durch unser Grundgesetz“, so Chris Gaa.

Auch Josefine Liebing fordert: „Bestehende gesetzliche Diskriminierung muss beseitigt und potentieller, zukünftiger Diskriminierung per Gesetz präventiv begegnet werden. Dies erreichen wir nur, indem wir als Community gemeinsam und solidarisch für unsere Rechte einstehen, Sichtbarkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen; sei es auf Demonstrationen und in Zusammenschlüssen gegen queer- oder trans*feindliche Gewalt vor unserer eigenen Haustür, sei es durch gemeinsame Aktionen für die queere Community während der Covid-19-Pandemie, die unsere Safe-Spaces in arge Bedrängnis gebracht hat.“

× Erweitern Foto: GFA Stonewall Riots Day Von links nach rechts Sören Landmann, Josefine Liebing und Christian Gaa von der Initiative „Grundgesetz für alle“.

Juliana Monro von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität dgti e.V. betont: „Die Geschlechtsidentität ist ein hohes Gut und zählt zum intimsten Bereich des Persönlichkeitsrechts. Spätestens seit Einführung des Gesetzes zur sogenannten „Dritten Option“ braucht das Grundgesetz ein Update, da hier nur die binären Geschlechter Mann und Frau geschützt werden. Queere Menschen erfahren unzureichenden Schutz und wir sehen in Ungarn, wie leicht es ist, sie aus der Gesellschaft auszumerzen. Deshalb ist es die gesetzgeberische Pflicht im Grundgesetz nachzubessern und präventiv zu agieren.“

Auch Sören Landmann vom Aktionsbündnis gegen Homophobie und Initiator der Kampagne „Ehe für alle“ und Mitinitiator von „Grundgesetz für alle“ gibt zu bedenken: „Die Freuden über rechtlichen und gesellschaftlichen Fortschritt sollte uns nicht aus den Augen verlieren lassen, wie viele queere Menschen auch in Deutschland noch immer von Queerfeindlichkeit bedroht sind. Und wir müssen nur einen Blick über die Grenze nach Polen oder Ungarn werfen, um zu sehen, wie schnell dieser Fortschritt auch wieder kassiert werden kann“.

Markus Ulrich vom LSVD fasst zusammen: „Religiös-fundamentalistische, rechtsextreme und rechtspopulistische Kräfte kämpfen voller Hass darum, LSBTI gleiche Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten zu beschneiden und sie wieder aus dem öffentlichen Leben zu drängen. Daher ist der verfassungsmäßige Schutz des bisher Erreichten ein dringendes Gebot der Stunde. Die rechtliche Gleichstellung von LSBTI muss Verfassungsrang haben, damit sie nicht mit einfachen Mehrheiten zurückgedreht werden kann“.

Foto: HansKeller.com Stonewall Riots Day Kelly Heelton

Auch Kelly Heelton, Frankfurter Dargqueen, unterstützt die Initiative:

„Für Heteros, die es immer noch nicht verstehen: Unsere Rechte als queere Menschen sind Menschenrechte und hängen nicht von deiner Meinung, Toleranz oder Akzeptanz ab. Unsere Rechte müssen durch unsere Verfassung endlich geschützt werden. Gefällt dir nicht? Dein Problem! Es ist noch nicht vorbei! Der ständige Kampf um Akzeptanz ist noch nicht vorbei. Wir können nicht aufgeben oder unseren Mund halten. Wir sind Menschen und haben das Recht, dass wir zu Recht kommen und unsere Rechte geschützt sind“.

Die Initiative „Grundgesetz für alle“ ist ein Zusammenschluss von über 60 queeren Bundesorganisationen sowie von zahlreichen weiteren regionalen Organisationen aus Deutschland. Seit Februar 2021 engagiert sie sich intensiv für eine Ergänzung des Artikels 3 Grundgesetz um die Merkmale „sexuelle und geschlechtliche Identität“.

80.000 Unterschriften für eine Änderung des Grundgesetzes hatte die Initiative „Grundgesetz für alle“ gesammelt, um sie am 21. Mai, anlässlich des Tags des Grundgesetzes (23. Mai), in Berlin den Fraktionsspitzen von CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN zu überreichen.

× Erweitern Foto: GFA Stonewall Riots Day Gruppenbild zur Petitionsübergabe an Fraktionsvorsitzende in Berlin.

Für den 21. Mai stand die Grundrechtsergänzung auf der Tagesordnung des Bundestags. Die geplante Debatte wurde jedoch kurzfristig von der Tagesordnung genommen, am 28. Mai wurde ein weiterer Antrag auf Ergänzung des Artikel 3 Grundgesetz abgelehnt. Die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD haben damit abermals keine Abstimmung über die Ergänzung des Artikel 3 zugelassen, da nach ihrer Ansicht noch immer Gesprächsbedarf bestehe.

„Wir kritisieren die Debatte und somit, den expliziten Schutz der Grundrechte aller Menschen der queeren Community zu vertagen“, so Gaa, Landmann und Liebing. Die Hoffnung liegt nun auf den Sitzungswochen nach der Sommerpause – den letzten vor der Bundestagswahl.

www.grundgesetz-fuer-alle.de

Wer die Petition „Grundgesetz für alle“ mit seiner Unterschrift unterstützen möchte, kann hier unterzeichnen.