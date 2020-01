Stuttgart: Neujahrsempfang des CSD-Vereins

× Erweitern Foto: DigitalDesign Team CSD Neujahrsempfang Stuttgart

Den Einstieg ins neue Jahr nutzt der CSD Stuttgart für seinen großen Neujahrsempfang, der gleichzeitig der Startschuss für die neue Pride-Saison ist. Hier wird auch das Motto des nächsten CSD bekannt gegeben, ebenso ein erster Ausblick auf das diesjährige Kulturfestival des CSD. Christoph Michel, Geschäftsführer der IG CSD Stuttgart e.V., erklärt:

„Unser jeweiliges CSD-Jahresmotto soll idealerweise ein gesellschaftspolitisches Barometer zur aktuellen Lage von insbesondere lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen sowie den Herausforderungen in Bezug auf Akzeptanz und Gleichberechtigung sein“,

Foto: DigitalDesign Team CSD Neujahrsempfang Stuttgart

Als Einstieg wird Gastredner Dr. Ferdinand Mirbach von der Robert Bosch Stiftung die Ergebnisse des „Vielfaltsbarometers 2019“ vorstellen, einer repräsentativen Studie zu Vielfalt und Zusammenhalt in den 16 deutschen Bundesländern. Für die musikalische Untermalung sorgt Sängerin Linda Wirth. Der CSD Stuttgart findet in diesem Jahr am 25. und 26.7. statt.

1.2., SpardaWelt Eventcenter, Am Hauptbahnhof 3, Stuttgart, 19:30 Uhr, www.csd-stuttgart.de