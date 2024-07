Stuttgart PRIDE 2024

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. „CSD-Stuttgart-1“

Sie haben’s geahnt: Das Motto „Vielfalt leben. Jetzt erst recht!“ des diesjährigen Stuttgart PRIDE erhält aufgrund des nicht nur anhaltenden, sondern weiter fortschreitenden Rechtsrucks in Gesellschaft und Politik eine noch deutlichere Botschaft: „2024 gilt es mehr denn je, geschlossen zusammenzuhalten, innerhalb der Gesellschaft, aber auch innerhalb unserer queeren Community, die ebenso bunt und vielfältig ist, wie jede*r Einzelne von uns“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins vom Anfang dieses Jahres. „Wir wehren uns! Wir setzen uns dem Hass und der Hetze gegen unsere Community entgegen. Wir lassen der rechten Propaganda keinen Platz, nicht in unserer Gesellschaft und nicht in unserer Community.“

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. „CSD-Stuttgart-2“

Für den diesjährigen Stuttgart PRIDE wurde ein ganzer Forderungskatalog ausgearbeitet, der sich an die Bundes- und Landespolitik, aber auch Institutionen und die Gesellschaft richtet. Die Forderungen werden bei der politischen Demo, in den Kundgebungen und Aktionen rund um den CSD deutlich sichtbar werden. Demostart ist am 27. Juli bereits um 13 Uhr auf der Rotebühlstraße Höhe Feuersee, der Zug führt durch die Stuttgarter Innenstadt zum Schlossplatz, wo die traditionelle Kundgebung stattfindet. Die zweitägige „Hocketse“, das Straßen- und Platzfest des CSD, steigt in diesem Jahr am 27. und 28. Juli auf dem Marktplatz mit der Kulturbühne und dem Rotebühlplatz mit der Open-Air-Disco. Die CSD-Infomeile befindet sich in der Hirschstraße.

Rund um das PRIDE-Wochenende finden auch wieder die CSD-Kulturwochen mit einem umfangreichen Programm.

27. und 28.7., Stuttgart PRIDE, Demo am 27.7., Hocketse am 27. und 28.7., alle Infos, auch zu den CSD-Kulturwochen, über www.stuttgart-pride.de