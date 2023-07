Stuttgart PRIDE: Empfang im Rathaus

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. Der CSD-Vorstand: v.l.n.r.: Marco Schreier, Selma Frey und Detlef Raasch

Den Kick-off zum diesjährigen Stuttgart PRIDE gibt der große Empfang im Stuttgarter Rathaus – eine Tradition, die es bereits seit 14 Jahren gibt. Zum Programm werden jedes Jahr Gäste der Landes- und Stadtpolitik eingeladen, um über aktuelle queerpolitische Themen zu diskutieren.

Mit dabei sind unter anderen die SPD-Bundesvorsitzende und Schirmfrau des Stuttgart PRIDE Saskia Esken sowie Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper. Der Empfang wird als Live-Stream übertragen, im Anschluss gibt’s ein lockeres Get-Together für alle Gäste mit Getränken und Häppchen. Wer vor Ort dabei sein möchte, kann einfache vorbeischauen – der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Zum Empfang am 7. Juli sowie zum CSD-Wochenende am 29. und 30. Juli wehen an der Fassade des Rathauses die Regenbogenflaggen – als sichtbares Symbol für Vielfalt, Gleichberechtigung und Akzeptanz. Der CSD-Empfang am 7. Juli ist außerdem der Start für die PRIDE-Kulturwochen, die mit vielen queeren Veranstaltungen auf das große CSD-Wochenende mit Demo und Hocketse-Straßenfest am 29. und 30. Juli vorbereiten.

7.7., Rathaus, Marktplatz 1, Stuttgart, 19:15 Uhr (Einlass: 18 Uhr), www.stuttgart-pride.de