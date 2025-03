Stuttgarter Bären: Events in 2025

× Erweitern Foto: Stuttgarter Bären

Vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 treffen sich wieder hunderte Bären und ihre Freunde zum traditionellen Stuttgarter Bärentreffen und feiern damit das 20jährige Jubiläum der Gruppe. Dafür hat sich das Orgateam wieder ins Zeug gelegt und 13 Programmpunkte zusammengestellt, die die fünf Tage zu einem der vielfältigsten Bärentreffen in Deutschland machen. Es wird gewandert, gesungen, gestaunt, geschwommen, geschwitzt, gevespert, getrunken, geguckt, getestet, getratscht, getanzt, gebruncht und gerätselt. Höhepunkt wird die Bärendisko im Fellbacher Club Make am Samstag, den 31.Mai sein; mit dabei ist wieder DJ Andy RX, der letztjährige Mr. Bear Germany, und ÆMBLCK alias Matthew Black, den man von queeren Partys in ganz Deutschland kennt. Für einige Veranstaltungen sind VVK-Tickets oder eine Anmeldung über die Website erforderlich

× Erweitern Foto: Stuttgarter Bären

Cannstatter Wasen: Empore Amore

Doch damit nicht genug: Wegen des großen Erfolgs der Bären-Empore im Wasenwirt-Festzelt beim letzten Bärentreffen bieten die Stuttgarter Bären auch dieses Jahr wieder eine Riesengaudi auf dem Cannstatter Frühlingsfest. Da es diesmal keine Frühlings-Gaydelight-Party geben wird, feiern sie am traditionellen Termin zusammen mit dem LC Stuttgart die größte Kerle-Party auf der „Empore Amore“ am Donnerstag, den 8. Mai. Die Bären schunkeln sich fürs Bärentreffen warm, die Jungs vom Lederclub verlängern noch ein bisschen ihr Maitreffen! Auch hier findet man den Vorverkauf auf der Website.

Alle Infos und VVK über www.stuttgarter-baeren.de