Stuttgarter Bärentreffen – hosch Luschd?

Unter dem kernigen schwäbischen Motto „Hosch Luschd?“ laden die Stuttgarter Bären Ende Mai zum 15. Bärentreffen in der Landeshauptstadt. Und nach zwei Jahren Pandemiepause ist die Vorfreude auf das kumpelige Treffen groß!

Wie immer ist das Programm mit Highlights gespickt: Den Auftakt macht die „Vatertagswanderung“ am 26. Mai durch die Wälder des Stuttgarter Westens mit anschließendem Vesper-Schmaus, Kulturfans werden sich für die Architekturführung durch Stuttgart oder den Besuch im Mercedes-Benz Museums begeistern, geplanscht wird beim Schwimmbadbesuch im Mineralbad Berg und beim gemütlichen Saunaabend. Drum herum gibt’s genügend Möglichkeiten für Speis und Trank, Kaffee-Treffen, Barabende in verschiedenen Stuttgarter Locations und natürlich eine Bärenparty mit den DJs NT und Andy RX, bekannt von der Lovepop, am Samstagabend.

Auf der Website der Stuttgarter Bären gibt’s bereits ausführliche Infos zu allen geplanten Events, der Vorverkauf für einige der Veranstaltungen hat bereits begonnen. Denn der kluge Bär plant vor – und beim Jubiläumstreffen der Stuttgarter Bären 2022 macht das noch mehr Sinn, denn parallel findet der Deutsche Katholikentag in Stuttgart statt. Wenn das kein Zeichen ist …

Tipps zu Hotelübernachtungen finden sich ebenfalls auf der Website!

Wer die Stuttgarter Bären schon vorher treffen möchte: Am 10. Februar stiegt der nächste Stammtisch der Gruppe in Tom’s Bar. Hosch Luschd? Ha freile! *bjö

26. – 29.5., 15. Stuttgarter Bärentreffen, Infos, Vorverkauf sowie Hoteltipps über www.stuttgarter-baeren.de