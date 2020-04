Stuttgarter Ballett: Oster-Special

× Erweitern Foto: Stuttgarter Ballett Mayerling Ballett Mayerling Chr.: Kenneth MacMillan T‰nzer/Dancer: Elisa Badenes, Friedemann Vogel © Stuttgarter Ballett HPO 16.05.2019

Das Stuttgarter Ballett bietet derzeit regelmäßig außergewöhnliche Aufführungen im Video-on-Demand-Service; zu Ostern gibt es Kenneth MacMillans „Mayerling“ zu sehen.

Opulent und stimmungsvoll: Die Premiere von „Mayerling“ am Staatstheater Stuttgart fand am 18.5.2019 statt – der Video-Mitschnitt wird nun am Osterwochenende für 24 Stunden als Video-on-Demand verfügbar sein.

Das Handlungsballett von Kenneth MacMillan basiert auf historischen Ereignissen und zeichnet die letzten, verzweifelten Monate im Leben von Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn nach. Die Umstände um den Tod des Kronprinzen geben bis heute Rätsel auf: Am 30.1.1889 erschoss Rudolf im Jagdschloss Mayerling seine Geliebte, die Baroness Mary Vetsera, und anschließend sich selbst; die Zeugenaussagen waren widersprüchlich, die Tat wurde vertuscht und Dokumente vernichtet. Dem Kronprinzen wurde posthum ein ärztliches Gutachten auf Unzurechnungsfähigkeit ausgestellt, der Leichnam der toten Baroness angeblich in einer Kutsche drapiert und heimlich aus dem Schloss gebracht. Ein bis heute mysteriöser Fall ...

In der Hauptrolle der dramatischen Ballettfassung von Kenneth MacMillan ist der weltweit gefeierte Stuttgarter Tänzer Friedemann Vogel zu sehen, die Rolle der Geliebten Mary Vetsera tanzt Elisa Badenes.

„Mayerling“ von Kenneth MacMillan ist von 11.4., 18 Uhr, bis 12.4., 18 Uhr online zu sehen. Hier geht´s zum YouTube-Kanal des Stuttgarter Balletts.