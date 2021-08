× Erweitern Foto: Craig Whitehead, unspalsh.com, gemeinfrei subs_dance

Vom 4. bis 15. August findet in der Mannheimer Disco Zwei das interdisziplinäre Tanz- und Performance-Festival „subs_dance“ statt; im Fokus stehen zeitgenössischer Tanz zu Themen wie Gender, Drag, Queer und Vogue.

Drei Kollektive haben als Artists in Residence drei Arbeiten entwickelt: Black Pearl de Almeida Lima, Kameron Mitchell Locke und Litchi Ly Friedrich sind drei queere Künstler*innen of Colour aus verschiedenen Teilen der Welt – Sao Paulo, Chicago und Leipzig. Sie kombinieren klassische europäische Kulturtraditionen mit Subkultur-Elemente wie Vogueing.

Foto: www.facebook.com/Kelly.J.Heelton Kelly Heelton

Kelly Heelton, Zero Angels und Julia Monschau entwickeln mit Mitteln der Bewegung, Spoken Word und Liedern ein Stück, dass die Suche nach Identität thematisiert.

Das genderqueere Künstlerkollektiv ORO- aus Berlin besteht aus Tzeshi Lei, Kami Koni und Krystsina Faleeva. Sie entwickeln ein multisensorisches, performatives Happening mit Elementen aus Physical Theatre, Tanz, Drag und Klangkompositionen.

Auszüge aus den Arbeiten der drei Kollektive sind vom 4. bis 15. August in der Disco Zwei zu sehen.

Dazu gibt’s ein spektakuläres Programm; als Highlights seinen erwähnt:

Am 7. August das Tanzstück „Integrity“ von Miriam Markl und Delphina Parenti zum Zwiespalt zwischen eigenen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen. Im Anschluss folgt ein Drag-Contest mit den Queens of Mannheim.

× Erweitern Foto: AlQueer

Ebenfalls aus Mannheim und Umgebung kommen die Performer*innen Chris Razorblade, Patricia Piccante, Shayma Al Queer, Miss Roxxy und The Nightingayle, die am 8. und 11. August Shows und Performances präsentieren.

Zum CSD Rhein-Neckar gibt’s eine Performance von Kiki Function und Queen Georgina mit einer anschließenden Club-Nacht samt Live-Act und DJ-Set von AngieTaylor.

× Erweitern Foto: Oliver Look Douglas Bateman alias Shirley Not

Den Abschluss bildet am 14. August die bereits gefeierte Performance „It took my breath away“ von Douglas Bateman in der Rolle der asexuellen Shirley Not; der Titel ist Programm: Im Stück geht‘s ums Atmen!

Das subs-dance-Festival ist initiiert und kuratiert von Carolin Ott, Leiterin der Disco Zwei in Mannheim, dem Tänzer und Choreografen Tobias Weikamp und der Musikerin Angie Taylor.

Ein künstlerisch-politisches Programm der Club- und Subkultur, mit Panels und Workshops, Disko und Diskurs.

Infos und Tickets über www.subsdancefestival.de