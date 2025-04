Süße Ostern

× Erweitern Foto: Kitz

Da ist er wieder: dieser wohlige Duft von warmer Schokolade, typisch für Michis Schokoatelier. Selbst wenn man es weiß, ist das Erlebnis beim Eintreten in das Ladengeschäft immer wieder großartig! Das Team um Chef Michael Kitz hat sich vorbereitet, uns die Ostertage zu versüßen.

Im liebevoll eingerichteten Verkaufsraum lachen einem unzählige Schokoladenhasen in allen Größen und Variationen entgegen: Klassisch aus Vollmilch- und dunkler Schokolade, oder aus „Michis Erdbeerlade“, einer hauseigenen, veganen Schoko-Variante mit Erdbeergeschmack. Den besonderen Look der Hasen geben die traditionellen Gießformen. Natürlich gibt es auch Schokoladenküken, die frech aus Schokoeiern hervorspringen, Schokoladentafeln mit speziellen Ostermotiven und 15 verschiedene Sorten gefüllter Schokoeier. „Genau genommen bieten wir an Osten sogar eine noch größere Auswahl unterschiedlicher Produkte als an Weihnachten“, erklärt Michi.

Für alle, die sich bei dieser Fülle nicht entscheiden können – was im Schokoatelier gerne geschieht – gibt es spezielle „Osternester“: mit Ostergras gepolsterte Osterkörbchen, verzierte halbe Schokoeier oder Schokobecher, in die jeweils eine Auswahl verschiedener Oster-Specials passt – zum Verschenken oder Selberverwöhnen. Und bis auf sehr wenige Ausnahmen gilt im Schokoatelier: Alles ist hausgemacht!

Michis Schokoatelier, Sandweg 60, Frankfurt, www.michis-schokoatelier.de