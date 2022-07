Die Open Air Konzertmuschel im Palmengarten steht nicht nur für klassische Musik der Kammeroper offen: Jedes Jahr lädt der Mousonturm zum „Summer in the City“-Festival, und besetzt sie mit hochkarätigen Pop-, Jazz- und Folk-Künstler*innen.

Foto: Giulia Delay

Unsere Tipps: Am 2. August ist die Frankfurter Singer-Songwriterin Mogli zu Gast. Ihre Themen sind nachhaltiges Leben, Menschenrechte, Gender Equality und Klimaschutz. Zu ihrem just erschienenen Album „Ravage“ hat sie zu jedem Song einen Videoclip produziert, der Teil eines 10-teiligen Episodenfilms ist.

Ähnlich organisch und sanft kommt der in Los Angeles lebende Singer-Songwriter Ry X bei seinem Konzert am 16. August daher: „Ich denke, mein Leitbild war einfach, verwundbar zu bleiben“, sagt der in Australien geborene Musiker über sein neues Album „Unfurl“.

Bekannt wurde Ry X unter anderem durch einen Electro-Remix seines Songs „Howling“, den das House-Projekt Âme 2012 produzierte; sein Song „Berlin“ wurde 2013 für eine TV-Werbung verwendet und dann zum Erfolg. Das ist die Musik für Fans von William Fitzsimmons, Cigarettes after Sex oder Scott Matthew.

Mehr Infos über www.mousonturm.de