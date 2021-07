SUNDAY FUNDAY SPICE

× Erweitern Foto: Hartmann Grind

SPICE, der sommerliche Sonntagshangout der PURE-Clique auf dem Dach des 25h The Trip Hotels, wird auch im August und September weiterloungen – und zwar jeden Sonntag ab 17 Uhr.

Mit einem kühlen Getränk in der Hand, den flockig-pulsierenden Elektrohouse-Beats der Pure-DJs um Mark Hartmann im Ohr und dem Blick über die Dächer des Frankfurter Bahnhofs- und Bankenviertels in der untergehenden Sonne ist das echtes Sommerstadt-Feeling!

Am ersten Sonntag im August und September gibt’s zusätzlich die Sonderausgabe der GRIND – der GRIND SUNDAY FUNDAY, ebenfalls in luftiger Höhe auf dem ADLIB Rooftop im Osthafen. Der Sound ist mit House, Circuit- und Tech-House etwas härter als der SPICE-Vibe und der Blick über die komplette Skyline der Frankfurter City vielleicht noch ein bisschen urbaner. Beide Events finden nur bei guten Wetter statt. Per Social Media gibt’s außerdem Infos zu den jeweils geltenden Pandemiemaßnahmen.

1.8., GRIND SUNDAY FUNDAY, ADLIB Rooftop, Schwedlerstr. 8, Frankfurt, 16 - 22 Uhr bei gutem Wetter, Infos auf Facebook

Jeden Sonntag, SPICE 25h The Trip Hotel, Niddastr. 58, Frankfurt, 17 – 22 Uhr, Infos auf Facebook