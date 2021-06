× Erweitern Foto: Sunflower Gartencenter Sunflower Garten Center Restaurant

Ein Ausflug zu Sunflower lohnt sich, denn man betritt hier eine echte Erlebniswelt inklusive Frischemarkt und Restaurant. Äußerst beliebt sind außerdem die Kultur-Veranstaltungen wie das jährliche Weihnachtskonzert oder die Opern- und Jazz-Abende; sobald die Pandemiebedingen es wieder zulassen, werden auch diese Veranstaltungsreihen wieder aufgenommen.

Herzstück ist natürlich der Gartenmarkt in dem neben Beet-, Balkon- und Zimmerpflanzen vor allem Bäume, Sträucher, Stauden und Saisonpflanzen in großer Auswahl angeboten werden: Magnolien, Zierkirschen, immergrüne Sträucher und Rhododendren bis hin zu mediterranen Gehölzen wie Citrus und Olive in hoher Qualität stehen bereit zur Gestaltung der eigenen Wohlfühlzone. Saisonal abgestimmt kann man hier für jede Jahreszeit die richtigen Pflanzen finden. Das Team berät ausführlich und kompetent zu Standortfragen und Pflanzenpflege.

Wer neben der Auswahl der richtigen Bepflanzung auch Hilfe bei der Gestaltung des eigenen Gartens braucht, bekommt sie: Vom Entwurf bis zur endgültigen Umsetzung kann man sich beim Einrichten des Grünbereichs vom Sunflower-Team beraten und unterstützen lassen. Sogar die passenden Garten- und Freizeitmöbel kann man im Obergeschoss des Gebäudes finden. Und Grillfreunde sollten sich keinesfalls die beeindruckende Grillwelt entgehen lassen: Die große Ausstellung mit Grillstationen namhafter Hersteller lässt keine Wünsche offen. So kann der Sommer im Garten, auf Terrasse oder Balkon kommen!

Sunflower Gartencenter, Markthalle und Restaurant, Am Martinszehnten 15, Frankfurt-Kalbach, www.sunflower-gartencenter.de