Das Cinema Quadrat präsentiert zusammen mit Klaus Schirdewahn von der Mannheimer Gruppe Gay&Grey das einfühlsame Roadmovie um ein schwules Paar, das sich auf eine gemeinsame, letzte Reise macht. Seit 20 Jahren sind Sam und Tusker schon ein Paar. Die beiden lieben sich wie am ersten Tag, doch als Tusker an Demenz erkrankt, müssen sich die beiden der Frage stellen, was es bedeutet, einander zu lieben, im Angesicht einer unheilbaren Krankheit. In ihrem alten Wohnmobil machen sie sich auf eine Reise, um Freunde, Familie und wichtige Orte ihrer Vergangenheit zu besuchen. Colin Firth und Stanley Tucci spielen die Hauptrollen in Harry Macqueens gefühlvoll inszenierten Liebesfilm aus dem Jahr 2020. Klaus Schirdewahn („Gay&Grey) und Margret Göth, LSBTI-Beauftragte der Stadt Mannheim, geben eine Einführung in Film und Thema.

20.3., Cinema Quadrat, K1 2, Mannheim, 19:30 Uhr, www.cinema-quadrat.de