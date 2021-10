Suwadee – Thai Küche mit lokaler Tradition

Eines der ältesten bestehenden Thai-Restaurants in Frankfurt ist das traditionsreiche Suwadee an der Hauptwache.

Schon lange bevor zahllose Thai-Snacks die Gastrolandschaft bevölkerten, hat das Suwadee hierzulande exklusive hochwertige Restaurant-Kultur eingeführt. Und das Niveau des Originals ist bis heute geblieben.

Eine ausführliche Speisekarte fächert die ganze Bandbreite des kulinarischen Repertoires auf: Seitenweise Rind-, Schwein, Huhn-, Tintenfisch-, Fisch- und Garnelengerichte (meist 15 bis 20 Euro), Reis- und Nudelkombinationen und eine eher selten gesehene große Auswahl an Salaten, beispielsweise mit Papaya oder (mein Favorit) mit gehacktem Huhn (Lab Gai, als Vorspeise 8,90 Euro).

Auch wenn die als scharf oder gar sehr scharf ausgepriesenen Gerichte einen großen Teil des Angebots beherrschen, wird auf Wunsch der Genuss auch mild zubereitet. Keiner muss den Helden spielen, um den guten Geschmack des Essens zu erleben.

Angenehm ist die Lage des Suwadee, so dass insbesondere von auswärts Kommende beim Stadtbummel am Mittag oder danach bis in den Abend hinein mitten in der City ihre komplett beruhigte Oase genießen können. Die Außentische in der geschützen Steinwegpassage ermöglichen das gleichzeitige Erleben von drinnen und draußen.