Switchboard – to go!

Die meisten Bars des Bermudadreiecks haben unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Das Switchboard bliebt weiterhin geschlossen – die Einhaltung der Abstandsregeln ist für den kleinen Switchboard-Raum mehr als schwierig.

Wegen der großen Lagerbestände bietet das Community-Café daher am 28. Mai einen to go-Verkauf für Getränke und Snacks an. Auf der Facebook-Seite des Switchboard kann man vorab das Angebot einsehen.

Kuchenfreunde können außerdem weiterhin hoffen: Für das sonntägliche „Cream Team“-Kuchenbüffet wird derzeit an einer ähnlichen Idee eines to go-Service gearbeitet.

28.5., Switchboard Sonderverkauf, Alte Gasse 36, Frankfurt, 17 – 20 Uhr, Switchboard Frankfurt