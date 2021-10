SWITCH-Kultur: Tommes on the Rockz

× Erweitern Foto: elHiT.de Tommes Rockz

Eine markante, dunkle Stimme und eine Vorliebe für Metal, Dark Wave und Gothic: Der Frankfurter Singer Songwriter Tommes on the Rockz wollte 2020 groß durchstarten – und wurde durch Corona ausgebremst.

Seine Solo-CD „Alte Brücken“ konnte nun endlich erscheinen und auch das für letzten Winter angekündigte Konzert im Switchboard kann nun endlich stattfinden. In seine Songs, die musikalisch zwischen Rock und Elektropop pendeln, und vor allem in seine bedeutungsvollen Texte fließen oft persönliche Erlebnisse ein – sein Coming-Out als Musiker ebenso wie seine Erfahrungen als schwuler Mann. Im Switchboard spielt Tommes nicht nur seine Songs, sondern er stellt in einem Interview sich und seine Musik vor.

28.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19 Uhr, www.switchboard-ffm.de