SwitchCinema: Die Konsequenz

Wolfgang Petersen Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Romans von Alexander Ziegler löste 1977 starke Kontroversen aus:

Der wegen Verführung Minderjähriger verurteilte schwule Schauspieler Martin Kurath lernt bei einer Theateraufführung im Gefängnis den 16-jährigen Thomas, Sohn des Aufsehers, kennen. Thomas möchte weiterhin die Schule besuchen, was ihm sein Vater allerdings verwehrt und den Jungen zu einer Lehre als Verkäufer zwingt. Thomas und Kurath verlieben sich und ziehen nach der Haftentlassung sogar zusammen – was den Eltern natürlich missfällt. Der Vater sorgt schließlich dafür, dass sein Sohn von Martin getrennt wird und in eine Erziehungsanstalt kommt. Der Junge zerbricht am rauen Umgang in der Anstalt.

19.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, Infos auf Facebook