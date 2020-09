× Erweitern Foto: The English Theatre Switzerland

Mit einem spannungsgeladenen Einblick in das späte Leben der berühmten Krimiautorin Patricia Highsmith startet das English Theatre in seine nächste Spielzeit.

Aber wieso dann „Switzerland“? Ganz einfach: Die gebürtige Texanerin verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens in verschiedenen Ländern Europas – zuletzt in der Schweiz. Hier lebte Patricia Highsmith abgeschieden vom Trubel der Welt in einem Häuschen in den Alpen.

Und hier setzt das Stück an: Mit ihren Katzen, mit Zigaretten und Whiskey und mit einer wundersamen Sammlung von Messern und Waffen hat Highsmith sich zurückgezogen. Der gefeierten Krimiautorin fällt das Schreiben schwer – und das Leben auch. Dessen wird sie sich bewusst, als sie Besuch bekommt: Ein junger Mann, der sich als Verlagsmitarbeiter ausgibt, versucht sie zu einem neuen Roman zu bewegen – Highsmith ist nicht begeistert. Auf unheimliche Weise vermischt sich dann ihre Vorliebe zu fiktiven Mordgeschichten mit der Realität – ist der Besuch etwa der talentierte Mr. Ripley aus einer ihrer berühmtesten Romane? Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel mit unheilvollem Ausgang ...

Patricia Highsmith gilt als Grand Dame der Krimiliteratur – viele ihrer Romane gaben Vorlagen für erfolgreiche Filme wie „Der Fremde im Zug“ oder „Der talentierte Mr. Ripley“. Theaterautorin Joanna Murry-Smith dreht den Spieß um und lässt nun Patricia Highsmith selbst zum Mittelpunkt einer Krimigeschichte werden. Sie benutzt dabei eine eigentümliche Mischung aus Humor und Schauer, aus der sich die düsterte Handlung langsam entfaltet.

Premiere am 4.9., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, 19:30 Uhr, Spieltage: Dienstag bis Freitag, Samstag und Sonntag Doppelvorstellungen, www.english-theatre.de