Fesselnder Thriller im English Theatre

Die alternde Krimiautorin Patricia Highsmith lebt zurückgezogen in einem skurrilen Anwesen in der Schweiz. Zwischen ihrer Sammlung historischer Waffen – außer dem literarischem Mord ist dies die zweite große Leidenschaft der Autorin – möchte sie mit dem Rest der Welt eigentlich nichts mehr zu tun haben.

Kein Wunder also, dass sie ihren angekündigten Gast Edward Ridgeway sofort hochkant wieder rauswerfen möchte. Ridgeway stellt sich als Mitarbeiter ihres New Yorker Verlags vor und möchte Highsmith zu einem Vertrag für einen neuen Roman der bis dato erfolgreichen Mr. Ripley-Reihe überreden. So kratzbürstig Highsmith sich gibt, so beharrlich ist Ridgeway – ohne eine Vertragsunterzeichnung würde er nicht abreisen. Zwischen den beiden entwickelt sich ein Spiel, das im Verlauf des Stücks immer wieder überraschende Haken schlägt.

Neben der großartigen Vorlage von Theaterautorin Joanna Murray-Smith ist vor allem den beiden brillanten Darstellenden Karen Ascoe und Daniel Burke ein fesselnder Theaterabend zu verdanken. Meisterlich lassen sie jede Nuance ihrer ambivalenten Figuren aufblitzen und vollführen einen dramatischen zwischenmenschlichen Balanceakt.

Schlagfertigen Wortduellen folgen poetische Lebensweisheiten, und je weiter das Stück fortschreitet, desto unklarer wird, wer in diesem Katz-und-Maus-Spiel eigentlich die Oberhand hat. Hat Highsmith ihren Gast in der Nacht mit einem Messer angegriffen? Und ist Ridgeway wirklich die Person, für die er sich ausgibt? Und ist es ein Zufall, dass er Highsmiths Romanfigur Thomas Ripley bis ins Detail kennt? Packend und sehenswert!

Noch bis 8.11.. The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Spieltage: Dienstag bis Samstag, 19:30 Uhr, sonntags 18 Uhr, zusätzliche Matinée-Vorstellungen am Samstag, dem 10., 17., 24. und 31.10. um 15 Uhr sowie am Sonntag, dem 11., 18. und 25.10. um 14 Uhr, www.english-theatre.de