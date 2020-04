× Erweitern Illustration: LIBS

In Spanien wurde der „Tag der lesbischen Sichtbarkeit“ („Día de la Visibilidad Lésbicana“) 2008 ins Leben gerufen; seitdem findet er an vielen Orten weltweit am 26. April statt. Er soll für mehr Selbstbewusstsein innerhalb der Community sorgen und fordert gleichzeitig mehr Aufmerksamkeit auf politischer Ebene für die speziellen Belange lesbischer Frauen, die oftmals Doppeldiskriminierung ausgesetzt sind. Der LSVD spricht in diesem Zusammenhang insbesondere die Situation lesbischer Regenbogenmütter an: In einer Petition an Bundesjustizministerin Lambrecht wird eine Reform des Abstammungsrechts gefordert, die beide Mütter als gleichberechtigte Elternteile des Kindes anerkennt; bislang kann dies lediglich über eine ungleiche Stiefkindadoption geregelt werden.

In Frankfurt wird der Tag der lesbischen Sichtbarkeit von LIBS, der Lesben Informations- und Beratungsstelle, in Kooperation mit der Beratungsstelle für iranische und afghanische Frauen DIB, der brasilianischen Fraueninitiative Imbradiva und abá e.V., dem Arbeitskreis für Menschenrechte in Brasilien, organisiert.

Foto: Felipe Balduino, pexels.com, gemeinfrei

Die geplante Veranstaltung am Mahnmal Homosexuellenverfolgung wird nicht stattfinden können.

Stattdessen wird es am 26.4. von 13 bis 15 Uhr eine Online Veranstaltung geben:

„Wir wollen uns über ein generationenübergreifendes Videomeeting (Jitsi) mit Teilnehmer*innen unseren Gruppen sowie weiteren Interessierten treffen und dort gemeinsam sichtbar werden. Neben kurzen Redebeiträgen werden wir Textauszüge aus Büchern oder Artikeln lesen. Es gibt auch ausreichend Platz für Gespräche sowie einen gemeinsamen Austausch über lesbisches Leben, die Communities und Alltagserfahrungen“, kündigt das LIBS-Team an.

Zur Videokonferenz anmelden kann man sich über die E-Mail-Adresse info@libs.w4w.net

LIBS hat außerdem ein Plakatmotiv gestaltet, um auf die Aktion hinzuweisen.

26.4., Tag der lesbischen Sichtbarkeit, 13 – 15 Uhr, www.libs.w4w.net