Christy And The City: Nein heißt Nein

Foto: Juliane Konchakovskaya

Seit ich im Frankfurter Nachtleben unterwegs bin, auftrete oder zu Events eingeladen werde, ist eines gleichgeblieben: Man wird oftmals ungefragt angefasst. Und wie oft werde ich von Menschen, meist Männern, ungefragt an die Brüste oder an den Po gefasst!

Für mich gibt es keine Tabuthemen, deshalb geh ich etwas mehr ins Detail. Ich hatte schon Situationen, wo ich durch Erpressung zum Sex gezwungen wurde, ich kenne Situationen, wo mich Taxifahrer sehr aufdringlich und sexualisiert angesprochen haben, Situationen, wo mir Menschen ungefragt unters Kleid gefasst haben, Männer mich verfolgt haben, mich am Arm packten um mich sexuell anzumachen. Oftmals hilft es, Freund*innen, Security oder Barkeeper um Hilfe zu bitten.

Auch „Catcalling“ ist präsenter denn je: Wenn mir Männer hinterherpfeifen oder ein sexy Kompliment hinterherrufen, sehe ich das auch als Kompliment und hab‘ damit kein Problem. Aber es gibt Menschen, die solche Komplimente nicht mögen – das sollte man akzeptieren und tolerieren. Ab und an höre ich aus meinem Umfeld „Wenn du dich so freizügig anziehst, provozierst du“. Ja, ich kleide mich gern sexy und freizügig, aber das ist längst noch kein Freifahrtschein zum Losgrabschen! Frag‘ mich höflich, was du möchtest, dann entscheide ich, ob du es darfst oder nicht!

Meist habe ich es mit einem Lächeln überspielt. Ich habe mich in der Vergangenheit oft geärgert, in solchen Momenten nicht schlagfertig genug zu sein. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich die Person kenne oder nicht. Es gibt Situationen, da ist das völlig in Ordnung für mich und es gehört auch viel „Show“ zu meinem Business dazu. Aber mir kommt es darauf an, wer mich anfasst und wie. „MeToo“ hat es vorgemacht – lasst euch nicht alles gefallen!In diesem Sinne: Cheers Queers!