Talk mit Christy Moon

× Erweitern Foto: Juliane Konchakovskaya

Sie ist skinny, sie ist sexy, sie ist skandalös – und Christy Moon ist vor allem durch ihren wöchentlichen Instagram-Talk #chrischtelsplauderrunde bekannt. Seit Anfang des Jahres findet ihre Show alle zwei Monate auch live im Switchboard statt. Wir stellen sie vor!

Christy, wo kommst du her, wo willst du hin?

Foto: Augenbling Fotos Christy Moon

Christy gibt es nun mittlerweile seit knapp fünf Jahren und sie ist in Frankfurt zum Leben erweckt worden. Vor drei Jahren ist mir die Idee mit meiner eigenen Plauderrunde gekommen. Seitdem geht es für mich glücklicherweise sehr erfolgreich voran, was mich sehr freut und mit viel Glück und Dankbarkeit erfüllt. Mittlerweile hab ich mein eigenes Talkformat mit Star-Talkgäst*innen erweitert. Parallel trete ich bei Shows, in Bars, Clubs, bei privaten Veranstaltungen und Feiern als Showgirl, Showact, Hostess, Moderatorin, Entertainerin, Talkqueen und Model auf. Ich möchte weit hinaus und mein eigenes Business aufbauen. Was natürlich nicht ohne meine Fans, Supporter*innen und Kolleg*innen möglich wäre, die mir viel Kraft, Motivation und Mut geben, das auszuleben, was ich möchte.

Was bedeutet Drag für dich? Wer war Christy Moon vor Christy Moon?

Drag bedeutet für mich persönlich, meine ohnehin schon sehr feminine Seite noch mehr ausleben zu können. Ich liebe es, mich Woche für Woche zu schminken, zu stylen und die Brüste hoch zu pushen. Ich agiere als Christy zum Teil selbstbewusster. Ich gehe auf Menschen anders zu und versprühe gern einen großen Hauch Sexappeal. Christy war zu Beginn sehr verunsichert und introvertiert. Mittlerweile bin ich an meiner Rolle als Dragqueen sehr gewachsen und trete anders in der Öffentlichkeit auf.

Um welche Themen geht es bei #chrischtelsplauderrunde und woher kommt das Engagement, queere Themen zu diskutieren?

#CHRISCHTELSPLAUDERRUNDE hab‘ ich vor über drei Jahren ins Leben gerufen. Was erst als kleine Story am Dienstagabend um 20 Uhr bei Instagram begann, hat sich weiterentwickelt: Zum Livestream mit Star-Talkgäst*innen und mittlerweile dem neuen Talk-Format im Switchboard, das alle zwei Monate stattfindet. Was mich natürlich stolz macht. Ich hab die Lockdownzeit genutzt, um meine Plauderrunde um Themen zu erweitern, und mir ist es gelungen, ein einzigartiges Talkformat zu kreieren, das es hier in Frankfurt und Umgebung so bisher nicht gibt.

Zu Beginn fing alles damit an, dass ich von Dates und Sex mit Männern berichtet habe, als ich als Christy partymäßig nachts unterwegs war – ganz nach dem Motto „Sex and the City“. Dann interessierten sich meine Fans und Zuschauer*innen für mehr Themen: Es geht um Liebe, Freundschaft, Sex, Geschlechtskrankheiten, Beauty, Fashion, Diskriminierung und vieles mehr. Ich behandle jedes Thema, für mich gibt es keine Tabuthemen. Das macht dieses Format aus, dass ich die Zuschauer*innen und ihre Bedürfnisse und Themen ernst nehme und in meine Talks einbeziehe.

Gerade die queeren Themen stehen hier an erster Stelle. Nach wie vor gibt es queerfeindliche Anfeindungen und Angriffe. Allgemein ist Diskriminierung präsenter denn je. Mir ist es wichtig, meine eigenen Erfahrungen zu erzählen und anderen Menschen dadurch Mut zu machen. Zu sagen, es ist gut so wie du bist! Auch diesen Menschen Gehör zu verschaffen, ich seh mich verpflichtet, auf queere Themen aufmerksam zu machen und den Menschen, die diese Themen mitunter betreffen, eine Plattform und eine Stimme zu geben.

Deinen Online-Talk gibt es nun alle zwei Monate auch live im Switchboard. Wie kam es dazu? Wählst du dort spezielle Themen aus?

Ich freue mich sehr, dass das Switchboard mir diese Möglichkeit in Kooperation mit den Love Rebels und der AIDS-Hilfe Frankfurt gegeben hat. Das war schon immer mein Traum: Mein eigenes Talkformat mit Live-Publikum und Livestream per Instagram zu haben. Ich hab viele Nachrichten bekommen, dass ich so etwas mal ausprobieren sollte, und selbst hab ich gemerkt, es ist Zeit, meine Plauderrunde zu erweitern. Ein neues Format, zusätzlich zu der regulären Dienstagausgabe musste her.Die Themen hab ich meist zusammen mit der Community abstimmen lassen, ansonsten schau ich, was die Menschen aus unserer Community gerade bewegt und beschäftigt. Dabei unterstützt mich Tommy von den Love Rebels, der dieses Format mit ins Leben gerufen hat, und auch an diesen Abenden im Switchboard moderiert. In der ersten Ausgabe war Bilel, Mr Gay Germany-Anwärter, zum Thema „Diskriminierung in der LGBTIQ*-Szene“ mein Talkgast, in der zweiten Ausgabe Juliane Konchakovskaya, die Doorlady aus dem FREUD Club, zum Thema „Feiern queere Menschen anders?“.

Wer ist im Juni dabei?

Ich habe Mathias „Matze“ Stöhr, den knapp zwei Meter großen, attraktiven und ehemaligen Frankfurter Barkeeper zu Gast. Matze war 2014 GAB-Covermodel und ist außerdem bekannt aus der Dating-Show „Take me out“. Wir plaudern rund um das Thema Dates, Datingplattformen und Datingshows – worauf ich mich jetzt schon sehr freue.

Deine Botschaft an die Community?

Seid authentisch, verstellt euch nicht und hört nie auf, an eure Träume zu glauben! Nehmt euch selbst nicht immer zu ernst und genießt euer Leben! Cheersqueers, eure Christy.

30.6., Christy plaudert mit Mathias „Matze“ Stöhr, Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, live vor Ort und auf Instagram,

jeden Dienstag um 20 Uhr live auf Instagram