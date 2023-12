Tantal – die Königsdisziplin

× Erweitern Foto: Tantalum Legends Tantalum-Ring Finnschlag

Ein dunkles Erz, das je nach Oberflächenbehandlung von hellem Graphitgrau bis zu dunklem Anthrazit oder in leicht bläulich-violetten Nuancen changiert: Schmuck aus Tantal ist markant, maskulin und ausdrucksstark. Die Bearbeitung des massiven Erzes bedarf viel Know-How, auf das die hessische Manufaktur Tantalum Legends aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der industriellen Tantal-Verarbeitung zurückgreifen kann. Heute lässt Tantalum Legends symbolträchtige und einzigartige Schmuckstücke entstehen. Der hier gezeigte, anthrazitfarbene Ring hat auf seiner Außenseite eine leicht grobe, wie Gestein wirkende Oberflächenstruktur, die durch eine unregelmäßige Randkante zusätzlich betont wird. Dieser sogenannte „Finnschlag“ wird in feiner Handarbeit eingehämmert und macht jeden Ring zum Unikat.

Mehr Infos und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung für den Showroom in Gelnhausen auf www.tantalum-legends.com