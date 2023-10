× Erweitern Foto: Tanatlum Legends

Ein seltenes Metall ist dieser Werkstoff für außergewöhnliches Schmuckdesign: Tantal heißt das Erz, das je nach Oberflächenbehandlung von hellem Graphitgrau bis zu dunklem Anthrazit oder in leicht bläulich-violetten Nuancen changiert.

Um aus dem massiven Tantal feine Schmuckstücke zu schaffen, bedarf es viel Know-how – all das macht Schmuck aus Tantal symbolträchtig, ausdrucksstark und einzigartig. Meister in der Bearbeitung ist die hessische Firma Tantalum Legends, die unter anderem auf ihre langjährige Erfahrung in der industriellen Tantal-Verarbeitung zurückgreifen kann.

× Erweitern Foto: Tanatlum Legends

Aus ihrer Schmiede kommt dieser robuste Ring, ein massiver Männertraum aus reinem Tantal. Die einzelnen Facetten der Oberfläche werden aufwändig in Handarbeit herausgearbeitet, was jeden Ring zu einem Unikat macht. Als Gegenpol zur harten und dunkel-schimmernden Tantal-Oberfläche kommen die Außenkanten sowie die Innenseite des Rings in einer feinen Goldlegierung.

Individuelle Anfertigungen gehören bei Tantalum Legends zum Tagesgeschäft, daher kann man bei diesem Ring zwischen 585er Gelb-, Rose-, Rot- oder Weißgold wählen. In seiner raffinierten Kombination wird das Modell zu einem absoluten Eyecatcher: männlich, massiv und charakterstark.

Mehr Infos und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung für den Showroom in Gelnhausen auf www.tantalum-legends.com