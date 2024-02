Tante Gladice wär‘ so gern die Nitribitt

× Erweitern Foto: Robert Kohlmeyer TanteGladice

Küsschen Küsschen, hoch die Tassen: Das Frankfurter Schätzchen Tante Gladice ist ein echtes Original und liebt ihrerseits die Frankfurter Originale. Das hat sie bereits mit ihrem ersten Song beweisen, der äußerst gewitzt eine Verbindung zwischen Grüner Soße mit dem Frankfurter Kranz herstellte. Ihre zweite Single widmet sich einem weiteren Frankfurter Original: Rosemarie Nitribitt, die stadtbekannte Edel-Sexarbeiterin der 1950er. Bis heute sind die Umstände ihres gewaltsamen Todes ungeklärt, aber das ist gar nicht das Thema, dem sich Gladice sich in „Ich wär‘ so gern die Nitribitt“ widmet: „Die Ideen zu Text und Song kamen auf dem Geburtstag eines guten Freundes“, erzählt Gladice. „Frei nach dem Motto: ‚wer kennt noch die Nitribitt, da haste was im Schritt‘“. Veröffentlicht am 11.11. möchte Gladice ihren neuen Hit aber nicht als reinen Karnevals-Schlager wissen – trotzdem wird er wohl die diesjährige Kampagne lautstark unterstützen!

Über alle gängigen Apps und Portale als Download verfügbar; checkt auch den YouTube-Kanal von Tante Gladice