Tantra – ein Weg zur Veränderung

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com, gemeinfei

In einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint und in der Oberflächlichkeit überhandnimmt, sehnen sich Viele nach Entschleunigung, Entspannung und mehr Erfüllung im Leben. Spirituelle Lehren können eine Hilfe sein, Inne zu halten, innere Ruhe zu finden, gelassener im Leben zu stehen und neue Kraft zu schöpfen. Meist sind es fernöstliche Lehren, die schon vor Tausenden von Jahren die enge Verbindung von Körper, Geist und Seele erkannt haben und ihr zur nötigen Balance verhelfen.

Tantra ist eine dieser Lehren – eine besondere, weil sie Spiritualität und Sexualität miteinander verbindet. Sex als spirituelle Praktik? Für die Frankfurter Tantra-Lehrerin Türkan Möller eine logische Verbindung: „Unsere Sexualität ist doch Antrieb und Quelle unseres Lebens“, erklärt Türkan, die 2021 ihr „International Tantra Institut lifebalance-Frankfurt“ gegründet hat.

× Erweitern Foto: lifebalance-frankfurt Türkan Möller

„Ich bringe euch nicht bei, wie Sex geht“, lacht Türkan. „Das könnt ihr alle. Aber ich zeige euch eine besondere Art der Begegnung und Erfahrung mit einem Menschen, um Intimität zu erleben“. Die intensive Erfahrung strahle dabei auch auf den Alltag und schaffe wieder ein Bewusstsein darüber, wer man ist, was man tut und wie man in die Welt geht, erklärt Türkan weiter. „Man muss schon Mut haben, um sich dabei auch seinen Schatten zu stellen. Ich sag‘ immer, Tantra ist nichts für Feiglinge“.

Tantra funktioniert über Meditation, Berührung und speziellen Massagetechniken. Die Tòcame Tantra Massage ist Türkans eigens entwickelte Praxis. Zu den Workshops und Retreats sind Paare und Singles jeglicher sexuellen Orientierung eingeladen, manche von ihnen richten sich speziell an Frauen, andere an Paare. Insbesondere möchte sie mit ihrer frischen und authentischen Art, jungen Menschen den Einstieg in diese spirituelle Lehre ermöglichen.

× Erweitern Foto: Ketut Subiyanto, pexels.com, gemeinfrei

Am 22. März lädt sie zu ihrem ersten Tantra-Workshop für schwule und bisexuelle Männer – als Frau? „Schwule gehören schon immer zu meinem Freundeskreis“, erklärt Türkan. „Und gerade in der Gay-Szene geht im ‚Getümmel‘ oft etwas verloren“.

Der Workshop richtet sich also an alle schwulen und bisexuellen Männer, die sich nach Authentizität, Ehrlichkeit, emotionaler Freiheit, Bewusstheit und tiefer Verbindung zu sich selbst und anderen sehnen. Er findet am 22. März in Hofheim statt. Noch kann man sich anmelden.

Türkans Website gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Angebote von Lifebalance Frankfurt. Und: vor jedem Workshop gibt’s ein persönliches Gespräch – auch um zu erkennen, wo die Teilnehmenden stehen und wo sie abgeholt werden wollen.

22.3., Tòcame Tantra of Love – speziell für schwule und bisexuelle Männer, Workshop in Hofheim, Anmeldung und Infos über lifebalance-frankfurt.de