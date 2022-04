Die Party der Blumenkinder

× Erweitern Foto: Dimitar Belchev, unsplash.com, gemeinfrei

In Holland ist’s das Geburtstagsfest des aktuellen royalen Oberhauptes, ansonsten tanzt man am 30. April gerne in den Mai. So auch die Crew des Switchboard, die das Frühlingsfest ganz hippieesk als Tanz der Blumenkinder feiert. Für die passenden blumigen Beats sorgt DJ Andy, unter anderem bekannt von den Darmstädter Schloßkeller-Partys. Ob’s auch Mai-Bowle gibt? Sicher ist: Der Eintritt ist frei, lediglich 10 Euro Mindestverzehr werden verlangt.

30.4., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 21 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt