Tanz in den Frühling

„Die Tanzkurse des FVV erfreuen sich großer Beliebtheit und das nicht nur innerhalb der Community“, weiß FVV-Pressesprecher Matthias Krautinger. Kein Wunder: Die Kurse finden in einer lockeren Arbeits-Atmosphäre statt. Das ist deutlich bunter und fröhlicher als manch eine*r es von den Tanzstunden in der Jugend kennt. Außerdem kann man sich zu den FVV-Tanzkursen auch als Nicht-FVV-Mitglied oder Einzeltänzer*innen anmelden – Tanzpartner*innen finden sich da immer! So geht’s im April gleich weiter – im strikten Schritt und mit vollen Drehungen in zwei Aufbaukursen. Der vierteilige Rumba-Workshop für Fortgeschrittene vertieft die Grundlagen des kubanischen Paartanzes. Der feurige Tanz hat charakteristische Hüftschwünge und ausdrucksstarke Körper-Verdrehungen; im Kurs wird die Fuß-, Hand- und Beinarbeit verfeinert und die Körperhaltung optimiert. Den Rumba-Grundschritt sowie die wichtigsten Basis-Figuren sollte man für die Teilnahme am Workshop allerdings beherrschen. Für die Standard/Latein-Fans wird außerdem ein zweiter Aufbaukurs angeboten; wer den Grundkurs sowie den Aufbaukurs I bereits getanzt hat, kann im Ausbaukurs II seine Skills in Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Foxtrott, Discofox, Tango und im Langsamen Walzer verfeinern. Trainer ist wieder Thorsten Zirm.

15.4., Start Standard/Latein Aufbaukurs II, 10 Abende, 16.4. Start Rumba-Workshop für Fortgeschrittene, vier Abende, Infos und Anmeldungen über www.fvv.org/sport/tanzen/

Tipp für Standardtanz-Fans: am 14.4. gibt’s den nächsten FVV-Tanztee mit Rumba, Foxtrott, Walzer und Discofox, Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19 Uhr