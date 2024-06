Tanz in einer entfesselten Welt

× Erweitern Foto: Valentin Fanel „TimesDepths-1“

Seit September vergangenen Jahres ist der Schweizer Tänzer und Choreograf Damian Gmür neuer Leiter der Tanzabteilung der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst HfMDK. Zwei Mal im Jahr stellen sich die Studierenden mit einem abendfüllenden Programm unterschiedlicher Kurz-Choreografien vor. Unter dem Titel „the TIMES / the DEPTHS“ findet im Juni der nächste Tanzabend statt. Wir haben Damian Gmür vorab zum Interview getroffen.

Bereits im Februar gab es einen Tanzabend unter deiner Regie, der anders als die Tanzabende zuvor, nicht nur Ausschnitte aus der Arbeit der Studierenden zeigte, sondern eher wie ein „echtes“ abendfüllendes Programm wirkte. War das eine bewusste Entscheidung von dir?

Ein Teil des Programms stand schon, bevor ich angefangen habe, von daher habe ich einfach diese Teile übernommen, aber insgesamt hat es schon meinem Background entsprochen. Ich komme vom Theater, ich komme aus einer Company-Arbeit, wo das der Standard ist. Und ich glaube, für die Studierenden ist es wichtig, zweimal im Jahr die Möglichkeit zu haben, sich auf die Bühne zu präsentieren, weil man neben der Arbeit im Studium auch lernen muss, auf der Bühne bestehen zu können. Und das kann man nicht üben, das kann ich nur tun. Deswegen sind mir diese Formate sehr wichtig, auch im Sinne, dass die Studierenden da vielleicht auch an Grenzen stoßen und dadurch wachsen können.

Der kommende Tanzabend hat einen zusammenfassenden Titel, „the TIMES, the DEPTHS“ mit drei Uraufführungen von drei Gast-Choreograf*innen …

Ja, die wurden eingeladen. Für den Tanzberuf ist es wichtig, dass die jungen Leute mit Choreograf*innen arbeiten können, die zurzeit produzieren. Und da legen wir auch Wert darauf, gute Leute zu finden. Ich möchte junge Menschen fürs Leben begeistern, und da ist Kunst und künstlerisches Arbeiten essenziell. Es sind ja nicht nur Bühnen-Berufe, die kreativ sind, Kreativität wird heute in jedem Berufsfeld gefordert. Von daher ist es eine Vorbereitung für ganz Vieles im Leben. Es ist einfach sehr wichtig, dass die jungen Menschen Selbstvertrauen gewinnen, dass sie eine Resilienz haben und wissen, wenn ich später in den Beruf gehe, weiß ich, dass ich das schaffen werde. Die Choreografin Sade Mamedova arbeitet zurzeit auch als Dozentin in der HfMDK. Das finde ich schön, weil es so eine Kontinuität für die Studierenden bringt. Man braucht ein bisschen Abwechslung und neue Inputs, aber man braucht auch eine Beständigkeit mit Leuten, die eine gewisse Ästhetik und ein gewisses Verständnis haben und eine Orientierung bieten. Das muss ausbalanciert werden, damit es nicht zu verwirrend wird für die Studierenden.

In der Ankündigung zum anstehenden Tanzabend „the TIMES, the DEPTHS“ taucht das Wort „Zeitgeist“ auf – was ist denn der derzeitige Zeitgeist?

Die Idee stammt von meinem Kollegen Isaac Spencer, und ich fand es schön, einen solchen Abend lose mit einem Schlagwort oder einem kurzen Framing zu umreißen. Generell habe ich das Gefühl, der Zeitgeist ist eine Entfesselung ganz vieler Dinge. Zum Beispiel haben diese letzten 30 Jahre Globalisierung wirtschaftlich sehr viel entfesselt, was auch etwas mit dem Menschen macht: dieses Gefühl, ständig in einer Konkurrenz zu sein, die nicht mehr lokal, sondern global ist. In den sozialen Medien müssen junge Menschen sich mit Menschen aus der ganzen Welt messen. Es gibt keine Grenzen, Überforderung und ständige Konkurrenz sind überall, und das spiegelt sich auch in der Kultur wider. Im Tanz hat diese Entfesselung auch stattgefunden: Es gibt keine Grenzen mehr, auf der Bühne ist heute ist alles, und es gibt nur noch wenige Bereiche, wo Menschen sich überhaupt noch an dem stoßen, was auf der Bühne passiert. Und dann gibt es die identitären Gegenbewegungen: Nationalismus, Ausgrenzung oder Diskriminierung. Es scheint mir fast so: Nach dem Gefühl der Liberalisierung suchen Menschen in einer entfesselten Welt Halt, Orientierung und Identifikation. Vielleicht ist es böse gesagt, aber es herrscht eine gewisse Fantasielosigkeit im Sinne von: Was könnte denn sein, was noch nicht ist? Und da kommen der Kunst und der Kultur wichtige Rollen zu. Ich glaube, in Gesellschaften, die sich von religiösen oder überlieferten Traditionen lösen, braucht es Instrumente, um das Neue definieren zu können. So betrachtet ist Tanzen eine „ziellose“ Tätigkeit, die erstmal nur zum Selbstzweck ausgeführt wird. Doch darin liegt auch eine gewisse Magie, da die Wirkung enorm sein kann. Zum Beispiel wenn ich eine gute Vorstellung besuche, bringt das ganz viel Positives für einen selbst, es bereichert Tänzer wie Publikum gleichermaßen. Ich werde vielleicht berührt oder es weckt Erinnerungen, die nochmal durchlebt werden können, aber auch das Teilen von Gefühlen mit Menschen, die mir helfen, diese Gefühle zu verarbeiten. Es schafft vielleicht auch Identifikation, wenn ich auf der Bühne Menschen sehe, mit denen ich mich sehr verbunden fühle. Aber am Ende ist es natürlich keine praktische oder zielorientierte Tätigkeit, wie ein Haus oder eine Straße zu bauen. Kultur ist immer eine Form des Zusammenkommens, ohne dass definiert ist, was dieses Zusammenkommen ausmacht und was darin Platz findet und was nicht – denn genau das wird mit den Menschen, die dort sind, ausgehandelt. Das ist wichtig, damit wir wieder in die Zukunft gehen und Fantasie entwickeln, wo wir unsere Gesellschaft hinbewegen möchten. Es ist ja ein Reflex, zu sagen, ich gehe einfach dahin zurück, wo ich schon war. Oft ist das auch nur eine Fata Morgana, denn was überliefert wird, ist nicht die Realität, sondern auch nur ein schöngezeichnetes Klischeebild. Man behält nur die schönen Erinnerungen, und der Rest wird gerne ein bisschen verdrängt.

Inwiefern gehört Entertainment für das Publikum zum zeitgenössischen Tanz?

Eine super Frage! Diese Trennung von populärer Kunst und elitärer Kunst … ich meine, das ist etwas, was typisch ist für den westeuropäischen, vielleicht sogar den deutschsprachigen Raum. Zum Beispiel: meine Frau ist Brasilianerin, und was ich in Ländern wie Brasilien wahrnehme, ist, dass im Kunstbereich zwischen Künstlern der Hochkultur und populärer Kunst weniger getrennt wird. Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, aber Kunst ist dort viel mehr öffentlich auf der Straße sichtbar und Teil des Alltags, obwohl Länder wie Brasilien keine so stark subventionierte und geförderte Kultur- oder Kunstszene wie in Deutschland haben. Ich denke, es ist schon sehr typisch für Deutschland, dass man das so stark trennt und dann auch – und das finde ich schade – Mauern zementiert. Ich finde, es braucht beides, es braucht den kritischen Geist, es braucht die Avantgarde, die Dinge weiterentwickelt, aber wir brauchen auch ein Publikum. Das vergisst man oft: Wir haben ja den Auftrag, Menschen oder die neue Generation ins Theater zu bringen. Und da ist es wie mit allem: In der Schule fängt man auch nicht mit Einsteins Relativitätstheorie an, sondern man fängt mit dem kleinen Einmaleins an. Man muss Menschen da abholen, wo sie sind. Und Entertainment ist dafür ein wunderbares Element, weil Menschen gern eine gute Zeit haben. Die Kultur ist immer auch ein Motor und eine Unterstützung für eine Genesung einer Gesellschaft, um mit Dingen umgehen zu lernen. Und da glaube ich schon, dass Entertainment durchaus berechtigt ist, und man nicht sagt, wenn etwas „entertaining“ ist, dann ist es keine gute Kunst. Ich finde vielmehr, es gibt Sachen, die sind Entertainment, aber die haben oft auch mehrere Schichten. Ich kann es mir einfach anschauen und sagen: ja, das war ein schöner Abend, aber es kann natürlich auf einer anderen Ebene auch mehr kommuniziert werden. Ich denke, für mich gibt es einfach gute und intelligente und interessante Kunst, und weiter unterscheide ich gar nicht mehr so sehr.

Also ist Entertainment schon im Teil der Show?

Als Künstler die Wahl zu haben. frei zu entscheiden, finde ich wertvoll. Ich würde Unterhaltung als künstlerisches Element nicht von vorneherein ausschließen, und ein Künstler, der sich sagt, ich will mein Publikum auf eine gewisse Art unterhalten, schätze ich auch, denn es ist ebenso anspruchsvoll. Das Schwierigste ist, ein Publikum zum Lachen zu bringen. Das ist eine Reaktion, die kann ich nicht vortäuschen. Entweder man lacht oder man lacht nicht. Das ist auf der anderen Seite auch brutal ehrlich. Man merkt sofort, ob das Menschen erreicht oder nicht. Und deswegen habe ich auch großen Respekt vor Künstlern, die das schaffen. Und das ist bei Entertainment genauso: Gutes Entertainment braucht sehr, sehr viel. Ich hatte mal ein Lehrer, der hat gesagt, wer dem Publikum nur hinterherrennt, sieht am Ende immer nur den Arsch! Und meiner Ansicht nach ist das beim Entertainment vielleicht auch so. Ich bin kein Entertainer, doch ich denke, wer versucht, bloß das Publikum zu bedienen – das Publikum ist nicht doof und es merkt, wenn Dinge ohne eine ehrliche authentische Message lediglich angebiedert werden.

Neben den drei Uraufführungen gibt es auch drei Stücke, die bereits beim Wintertanzprojekt im Februar zu sehen waren – unter anderem deine Choreografie „BOLEROs“ – eine Arbeit, du mit deiner Frau für das Theater Pforzheim entwickelt hast. Was war da die Herausforderung?

Das war ein Auftrag vom Theater, alles begann mit der Frage, welche Version von Bolero wir wählen, welcher Dirigent, welches Orchester, und dann stellt man auch fest, dass es ja auch eine unglaubliche Bandbreite gibt, bezüglich der Interpretation des Werks. Das merkt man schon an den unterschiedlichen Längen der verschiedenen Versionen, die längste ist ungefähr 18 Minuten und die kürzeste ist glaube ich 13 Minuten. Wir haben dann die Version von Sergiu Celibidache genommen, der auch sehr bekannt wurde mit dem Dirigieren von Ravel und dessen Bolero. Und je mehr ich über den Score gelesen habe, desto interessanter wurde es. An sich ist der schon magisch: Der Zeitgeist damals, Ende der 1920er, die Industrialisierung, der Wahn von Menschen, dass alles technisch lösbar ist und dieser Glaube an Perfektionismus, also ich kann diese perfekte Musik komponieren. Auf der anderen Seite hat es auch dieses, wie Ravel es beschreibt, dieses Flair für das Unperfekte oder das „Schmutzige“. Instrumente werden beim Bolero auf eine Art und Weise gespielt, die damals nicht der europäischen Kultur entsprach, beziehungsweise fremd war. Zum Beispiel die Bläser, die spielen den Ton nicht sauber, sondern eher wie im Jazz. Ravel hat stilistisch sehr viel gemischt, was man damals eigentlich nicht hätte mischen dürfen. Und er selbst hatte auch dieses Flair fürs „Um-die-Ecke-denken“ und hatte da unheimlich Freude dran, das versteckt einzubauen. In diesem Sinne ist das Stück eine unglaubliche Herausforderung, weil es musikalisch gesehen ein Riesenwerk ist, und man läuft immer Gefahr, dass man an einem solchen Werk einfach scheitert, weil es am Ende mächtiger ist als die Choreografie. Wir haben in den Proben auch sehr schnell gemerkt, dass es eine Gratwanderung ist und sehr schnell in etwas völlig Belangloses oder in eine Klischeevorstellung von Ballett kippen kann – oder es wird eben vollkommen mad. Die Musik hat diese Kraft. Und Celibidache schafft diesen Ritt bis zum Ende, ohne dass es kippt. Die Melodie und der Rhythmus battlen sich darum, wer gewinnt, aber Celibidache schafft es, bis zum Ende beides für sich stehen zu lassen. Und wir fanden das auch für die Zeit ein sehr schönes Bild, weil es zeigt, dass selbst krasseste Gegensätze nebeneinander bestehen und sich sogar befruchten können. Und nicht, dass sich alles, was gegenteilig ist, eliminieren oder bekämpfen muss. Man muss nicht einer Meinung sein, aber ich lasse dem Raum, und es ist immer etwas, wo ich mich abarbeiten, mich inspirieren und beflügeln lassen kann. Wir fanden dieses Bild, dass etwas nicht kippt, sondern immer auf des Messers Schneide bleibt, sehr schön. Und das wollten wir auch in der Choreografie bedienen. Was wir beim Wintertanzprojekt gezeigt haben, war natürlich nur ein Ausschnitt. Das Original in Pforzheim dauert 40 Minuten, hier hatten wir gut 15 Minuten. Wir haben alle Solis weggelassen und haben nur die Gruppenteile gemacht, weil es ein Gruppenstück werden sollte.

Es gab noch einen musikalischen Gimmick …

Für Pforzheim haben wir mit Fabian Schulz zusammengearbeitet. Der Auftrag war, mit dem Bolero die Hälfte des Abends zu gestalten, also ungefähr 40 Minuten, und Bolero In The Best Version dauert 18 Minuten, da fehlen dann einfach 22 Minuten. Wir haben uns dann entschieden, mit einem Soundcomposer arbeiten und haben dafür dann Fabian Schulz genommen, auch weil wir ihn schon lange kennen und er einen sehr breiten Background hat. Unsere ersten Überlegungen waren, was kann man dem Bolero gegenübersetzen, um diesem Werk gerecht zu werden. Die erste Idee war, wir lassen den Bolero rückwärts ablaufen. Also, wir fangen mit dem „Boom“ an und dann geht's in die Reduktion, und erst dann fängt der eigentliche Bolero an. Wir haben das ausprobiert, aber es hat dann musikalisch nicht so geklappt. Es klang nicht interessant, oder wir haben es nicht hingekriegt, es interessant zu machen. Wir haben dann beschlossen, mit der Idee zu arbeiten. Ravel war revolutionär, weil er ähnlich wie heutige Sound- oder Music-Composer mit Layern gearbeitet hat. Also, er fängt mit einer Spur an und schichtet dann Layer für Layer übereinander. Ravel hat das damals analog gemacht, was man heute digital macht. Und so haben wir uns dann entschieden, mit extrem vielen Layern zu arbeiten. Das Stück reduziert sich zuerst auf einen Nullpunkt, und dann entsteht aus dem Moment der absoluten Leere der Bolero. Das fanden wir ein starkes Statement, diesem Stück auch Platz zu geben und auch vielleicht die Erwartungen zu brechen.

7. – 9.6., HfMDK BAtanz „the TIMES / the DEPTHS“, ein Abend mit sechs Choreografien: Uraufführungen der Gast-Choreograf*innen Rena Butler, Kristian Lever und Sade Mamedova sowie Choreografien von William Forsythe, Kristel van Issum und Prof. Damian Gmür, Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 20 Uhr (So 18 Uhr), www.hfmdk-frankfurt.de, www.mousonturm.de

www.hfmdk-frankfurt.de/veranstaltung/times-depths