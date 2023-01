Antanzen – Voguing

× Erweitern Foto: Jetmir Idrizi

Das beliebte Format „Antanzen” der Tanzplattform Rhein Main bietet seit einigen Jahren offene Tanzworkshops für Nicht-Profis, mit dem Ziel, unterschiedliche Tanzstile und -techniken vom klassischen Ballett bis zu zeitgenössischem Tanz zu vermitteln.

Ab Januar feiert „Antanzen“ eine kleine Premiere, denn das Training findet zum ersten Mal im Frankfurter Mousonturm statt und wird alle zwei Monate eine neue Bewegungsform vorstellen – von Contemporary Dance über Street-Styles bis zu Ballett soll sich die gesamte Bandbreite der tanzenden Stadtgesellschaft wiederfinden.

Den Anfang macht ein Voguing-Workshop mit Trainer Panama; der Tanzstil Voguing entwickelte sich Anfang der 1970er im New Yorker Stadtteil Harlem, wo vorwiegend PoC- und Latinx-Personen aus der queeren Community auf sogenannten „Ballroom-Partys“ miteinander tänzerisch in Wettstreit traten Heute ist Voguing in der Mainstream-Gesellschaft angekommen; mit Sicherheit hat Madonnas Hit „Vogue“, in dessen Video der Tanzstil ausführlich gezeigt wurde, einen großen Anteil daran. Workshop-Leiter Panama gibt Einblicke in das Bewegungsvokabular, das sich ursprünglich an Posen der Models in Modemagazinen orientierte. Panama engagiert sich seit 2018 in der Ballroom-Kultur; checkt auch sein Projekt auf Insta.

14.1. und 18.2., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, jeweils 17 Uhr, Anmeldung über www.mousontrum.de, Mehr Infos zu „Antanzen“ über www.tanzplattformrheinmain.de