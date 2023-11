Tanzabend „À la Carte“

× Erweitern Foto: Eike Walkenhorst DFDC A la carte

Die Dresden Frankfurt Dance Company – kurz DFDC – hat mit Ioannis Mandafounis einen neuen künstlerischen Leiter bekommen. Dessen ganz eigene Methodik lässt Stücke entstehen, die geplant wirken, aber komplett improvisiert sind.Improvisation und Partizipation sind die Schlüsselworte für Mandafounis choreografische Tanzpraxis. Zur Einstimmung auf den neuen Flow wird das erste Stück „À la Carte“ als choreografisches Fest gefeiert, zu dem das Publikum nicht nur als Zuschauende eingeladen ist, sondern auch den Ablauf des Bühnengeschehens jeden Abend maßgeblich mitbestimmen kann. Dafür bekommen alle eine Art „Speisekarte“ – die „Tanzkarte“ – mit deren Szenenauswahl das „performative Menü“ des Abends zusammengestellt werden kann.Das Stück an sich besteht aus einer Vielzahl längerer und kürzerer Szenen, die unterschiedlich aneinandergereiht werden können. Mit jeweils verschiedenen Requisiten, Soundeffekten, Musik und Lichtstimmungen ermöglichen die Szenen eine Vielfalt an Tanzstilen, Atmosphären und Themen. Das Ensemble greift die vom Publikum vorgegebene dramaturgische und rhythmische Linie auf und gestaltet sie aus – so wird jeder Abend zu einem einmaligen Tanzstück.Die Idee des gemeinsamen kreativen Austauschs zwischen Künstler*innen und Publikum soll die verbindende Grundlage der neuen Ära der DFDC werden.Das 17-köpfige Ensemble setzt sich bis auf Sam Young-Wright, den man noch aus der Zeit mit Jacopo Godani kennt, aus neuen Tänzer*innen zusammen, die sich nicht ausschließlich als klassische Tänzer*innen bezeichnen, sondern zum Teil Expert*innen in Performance, Street- und Clubdance, multidisziplinären darstellenden Künsten aller Art oder verschiedenen Improvisationsstilen sind und teilweise bereits in experimentellen Companies mitgewirkt haben. Spannend!

15. – 19.11. und 22. – 24.11., Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz 1, Frankfurt, www.dfdc.de

15.11. im Anschluss an die Vorstellung: Premierenparty ab 21:30 Uhr (Eintritt frei), 17.11.: Nachgespräch zu „À la Carte“, 24.11.: Bar-Abend nach der Vorstellung, Tänzer*innen der DFDC legen Musik auf.